Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της Τουρκίας για το διάβημα της Λιβύης στην Αθήνα για τις σεισμικές έρευνες που διεξάγει η ελληνική πλευρά δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, η Τουρκία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις σχέσεις των δύο χωρών.

«H Λιβύη έδωσε ρηματική διακοίνωση στην Ελλάδα για τις σεισμικές έρευνες της Αθήνας τις οποίες τις θεωρεί παράνομες . Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η αντίδραση της Αθήνας» μετέδωσε το Cnn Turk στο δελτίο ειδήσεων.

«Το 2019, η Toυρκία και η Λιβύη είχαν υπογράψει συμφωνία καθορισμούς θαλάσσιων περιοχών ευθύνης. Η κυβέρνηση της Λιβύης υποστήριξε πως οι σεισμικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της υφαλοκρηπίδας που αναφέρονται στη συγκεκριμένη συμφωνία. Γι αυτό και η κυβέρνηση της Τρίπολης έδωσε ρηματική διακοίνωση στον πρέσβη της Ελλάδας στην Τρίπολη. Οι πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών υποστηρίζουν πως τις επόμενες ημέρες θα απαντήσουν στη Λιβύη» συνεχίζει η παρουσιάστρια στο δελτίο.



Τσελίκ: «Επικαιροποιήσαμε την επιστράτευση για να υπάρχει καλύτερος συγχρονισμός σε περίπτωση πολέμου».

Ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ αναφέρθηκε στο γεγονός πως περνά στον ίδιο τον Ερντογάν η αρμοδιότητα για επιστράτευση και κήρυξη πολέμου, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας.

Στην ομιλία του ο Ομέρ Τσελίκ έδωσε εξηγήσεις για την απόφαση αυτή, ενώ όπως σχολιάζει ο Μανώλης Κωστίδης χρησιμοποίησε πολλές φορές τη λέξη «πόλεμος».

«Αλλάζουν οι πολεμικές τεχνολογίες όπως και οι συνθήκες των πολέμων όπως αλλάζουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις και χρειάζεται επικαιροποίηση αυτών των κανονισμών . Όλα αυτά γίνονται με την συμβολή του υπουργείου Άμυνας σε συντονισμό με την γενική γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Πάντως όπως ξέρετε η επιστράτευση έχει σημασία για τον συντονισμό όλων των εθνικών δυνάμεων και όλων των εθνικών πόρων έτσι ώστε να παρέχουν δυνατότητες στις Ένοπλες Δυνάμεις. Δηλαδή σε περίπτωση πολέμου, ας μην το πως θα υπάρχει ο συγχρονισμός των δυνάμεων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ομέρ Τσελίκ.

Οι δημοσκοπήσεις ανησυχούν τον Ερντογάν

Την ίδια ώρα, μεγάλος προβληματισμός επικρατεί στο στρατόπεδο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά από δημοσκόπηση που διεξήχθη και δείχνει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα να προηγείται με 4,8 μονάδες έναντι του κυβερνώντος κόμματος.

Συγκεκριμένα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα προηγείται με 35,32 μονάδες ενώ το κυβερνών κόμμα, το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξη έρχεται δεύτερο με 31,3%.

Η μεγάλη αυτή διαφορά έχει προβληματίσει τον Ερντογάν σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, γι’ αυτό και ετοιμάζει αλλαγές.

Σύμφωνα με τους αναλυτές ο Ερντογάν έχει μια συγκεκριμένη ρητορική το τελευταίο διάστημα, βλέποντας τη διαφορά να αυξάνεται.

