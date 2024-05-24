Αποκαλυπτικά είναι όσα κατέθεσε επιχειρηματίας από την Χαλκίδα, ο οποίος είχε πέσει θύμα της εγκληματικής ομάδας εφοριακών της ΔΟΥ Χαλκίδας και ιδιωτών που εκβίαζαν επιχειρηματίες, από τον οποίο μάλιστα ζητούσαν ταρίφα 20.000 ευρώ για να τον αφήσουν ήσυχο και να μην κάνουν αδικαιολόγητους ελέγχους στα καταστήματα που διατηρεί.

Μεταξύ άλλων ο επιχειρηματίας, ο οποίος εντοπίστηκε από στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων την ώρα που παρέδιδε τον φάκελο με χρήματα στην ΔΟΥ Χαλκίδας, καταθέτει:

«Είμαι επιχειρηματίας και διατηρώ καταστήματα στην περιοχή της Χαλκίδας. Όλες οι επιχειρήσεις μου και τα καταστήματα μου είναι νόμιμα φορολογικά, ποτέ δεν μου επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο και ποτέ δεν χρωστούσα…Η εφορία Χαλκίδας από το 2021 και μετά ξεκίνησε να μου ζητάει να προσκομίσω διάφορα έγγραφα ενώ με ενημέρωσαν ότι έχουμε μπει σε καθεστώς ελέγχου…

Την περασμένη Πέμπτη 16/05 δέχθηκα τηλέφωνο από την υπάλληλο ΔΟΥ Χαλκίδας @@@ και με ενημέρωσε ότι πρέπει να ξαναγίνει έλεγχος χωρίς να μου έχει βεβαιωθεί κάποια παράβαση…

Εγώ της είπα ότι την επόμενη μέρα, θα πάω από την εφορία για να μιλήσουμε από κοντά.

Την Παρασκευή πήγα στην εφορία στο γραφείο της @@@ και ήταν και η @@@ εκεί. Φώναξαν και ήρθε και ο @@@ ο οποίος με ενημέρωσε ότι υπάρχει ασυμφωνία στα ποσά που είχα δηλώσει στην εφορία.

Η @@@ μου είπε να τους δώσω 20.000 ευρώ και δεν ασχολούμαστε άλλο μαζί σου…Μου είπαν ότι αν δεν τους δώσω τα λεφτά, θα συνέχιζαν να με ταλαιπωρούν με τους δήθεν ελέγχους.

Μου είπαν τα λεφτά να τους τα δώσω μπροστά και σύντομα. Εγώ τους είπα ότι μπορώ να δώσω 10.000 ευρώ και τα υπόλοιπα την επόμενη εβδομάδα. Έφυγα πήγα στο μαγαζί πήρα τα λεφτά και ξαναγύρισα να τα δώσω.

Χθες 20/05 με κάλεσε πάλι η @@@ στο κινητό και μου ζήτησε τα υπόλοιπα 10.000 ως υπόλοιπο και της είπα ότι θα πάω σήμερα. Πήγα ξανά στο γραφείο της Τ και της έδωσα ένα φάκελο με 10.000 ευρώ».

Υπενθυμίζεται ότι η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, μετά από αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 7 μέλη της, εκ των οποίων 5 υπάλληλοι και 2 ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα.

Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.