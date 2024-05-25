Το τελευταίο μεγάλο τζαμί στην Κίνα έχασε τους θόλους του και οι μιναρέδες μετατράπηκαν σε παγόδες, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την ολοκλήρωση της κυβερνητικής εκστρατείας για την καταστροφή των μουσουλμανικών χώρων λατρείας της χώρας.

Το Μεγάλο Τζαμί του Shadian, ένα από τα μεγαλύτερα και μεγαλύτερα τζαμιά της Κίνας, δεσπόζει πάνω από τη μικρή πόλη από την οποία πήρε το όνομά του στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian Μέχρι πέρυσι, το συγκρότημα των 21.000 τετραγωνικών μέτρων διέθετε ένα μεγάλο κτήριο με πράσινο θόλο από πλακάκια, στολισμένο με μισοφέγγαρο, πλαισιωμένο από τέσσερις μικρότερους θόλους και ψηλούς μιναρέδες.

Δορυφορικές εικόνες από το 2022 δείχνουν το περίπτερο της εισόδου διακοσμημένο με ένα μεγάλο μισοφέγγαρο και ένα αστέρι φτιαγμένο από ζωηρά μαύρα πλακάκια.

Φωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες και μαρτυρίες από αυτό το έτος δείχνουν ότι ο θόλος αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με μια ταράτσα παγόδας κινεζικού τύπου Χαν και οι μιναρέδες συντομεύτηκαν και μετατράπηκαν σε πύργους παγόδων. Μόνο ένα αμυδρό ίχνος από τα πλακάκια μισοφέγγαρου και αστεριών που κάποτε σημάδευαν την μπροστινή βεράντα του τζαμιού είναι ορατό.

China has obliterated Islamic identity & culture!



In the latest move, the CCP modified one of the largest & last big Mosques, The Grand Mosque of Shadian, destroying its original Islamic architecture & replacing it with Han-style Chinese architecture. 1/3 @HKokbore @AsiyeUyghur pic.twitter.com/3vrC91WwrP — Muhammad Amirul (@amirul_muh6) May 25, 2024

Το άλλο τέμενος-ορόσημο του Γιουνάν, το Najiaying , λιγότερο από 100 μίλια από το Shadian, αφαιρέθηκαν επίσης πρόσφατα τα ισλαμικά του χαρακτηριστικά σε μια ανακαίνιση.

Το 2018, η κινεζική κυβέρνηση δημοσίευσε ένα πενταετές σχέδιο που αφορά την αντίσταση στα «ξένα αρχιτεκτονικά στυλ» και η προώθηση της «ισλαμικής αρχιτεκτονικής… που είναι γεμάτη κινεζικά χαρακτηριστικά». Ένα σημείωμα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος που διέρρευσε δείχνει ότι οι τοπικές αρχές έλαβαν εντολή να «τηρήσουν την αρχή της κατεδάφισης περισσότερων και της οικοδόμησης λιγότερων».

Η Hannah Theaker, ιστορικός του Ισλάμ στην Κίνα στο Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, είπε ότι η εκστρατεία καταστροφής των τζαμιών είχε προχωρήσει «επαρχία προς επαρχία», με τη Γιουνάν, μια από τις πιο απομακρυσμένες επαρχίες από το Πεκίνο, να αντιμετωπίζεται τελευταία. «Μέχρι το 2023, υπήρχε η αίσθηση μεταξύ των κοινοτήτων ότι η αρχιτεκτονική απορρόφηση θα έφτανε στα διάσημα τζαμιά της Γιουνάν, ως τα τελευταία μεγάλα τζαμιά που δεν έχουν υποστεί τεχνική επεξεργασίας στην Κίνα».

Ο Ma Ju, ένας Κινέζος ακτιβιστής των Hui με έδρα τη Νέα Υόρκη, είπε ότι οι ανακαινίσεις ήταν «ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την καταστροφή της θρησκείας και της εθνικότητάς σας».

Η ιστορία του τζαμιού Shadian

Το Μεγάλο Τζαμί του Shadian, κατασκευάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Μινγκ, καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης σε μια εξέγερση που είναι γνωστή ως το περιστατικό Shadian, κατά την οποία ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός κατέστειλε εξέγερση των μουσουλμάνων Hui στην περιοχή. Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν.

Το Μεγάλο Τζαμί αργότερα ανοικοδομήθηκε και επεκτάθηκε με κυβερνητική υποστήριξη. Το σχέδιό του βασίστηκε στο Τζαμί του Προφήτη στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας, όπου πιστεύεται ότι είναι θαμμένος ο Μωάμεθ. Διαθέτει τρεις αίθουσες προσευχής και χωρητικότητα 10.000 πιστών.

Η καταστροφή των τζαμιών

Το σχέδιο καταστροφής των τζαμιών της Κίνας θεωρείται πλέον ότι έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι μόνο μέρος των σχεδίων της να διαμορφώσει το Ισλάμ, ώστε να ταιριάζει με την ιδεολογία της κυβέρνησης. Τον Φεβρουάριο το Πεκίνο έκανε αυστηρότερους τους κανονισμούς του σχετικά με τη θρησκευτική έκφραση για να διασφαλίσει ότι οι θρησκείες «συμμορφώνονται με την κατεύθυνση της καταστροφής». Αρκετές τοπικές αρχές ήδη απαγορεύουν σε άτομα κάτω των 18 ετών να πηγαίνουν σε τζαμιά και στο Najiaying απαγορεύεται στους ανήλικους να νηστεύουν.

