Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ), δήλωσε σήμερα ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριάντ αλ-Μάλικι, καθώς η ανάγνωση της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου στην υπόθεση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ, βρισκόταν σε εξέλιξη.

«Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αξιολόγησαν τα γεγονότα και τη νομοθεσία, αποφάνθηκαν υπέρ του ανθρωπισμού και του διεθνούς δικαίου», τόνισε σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Παλαιστίνη καλεί όλα τα κράτη να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που διέταξε το Δικαστήριο θα εφαρμοστούν «συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, της δύναμης κατοχής».

Σε συναδρίαση του σήμερα, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διέταξε το Ισραήλ να επιτρέψει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα και «να προλάβει και να τιμωρήσει» την υποκίνηση γενοκτονίας.

Το Ισραήλ πρέπει να αναφερθεί στο Δικαστήριο εντός ενός μηνός για τα μέτρα που λαμβάνει για να συμμοφωθεί με την εντολή.

Επίσης το δικαστήριο έκρινε ότι οι Παλαιστίνιοι πληρούν τα κριτήρια ώστε να αποτελούν προστατευόμενη ομάδα βάσει της Σύμβασης περί γενοκτονίας. Το Δικαστήριο αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων της Γάζας να προστατευθούν από πράξεις γενοκτονίας.

«Οι Παλαιστίνιοι φαίνεται να αποτελούν μια ξεχωριστή εθνική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα, και ως εκ τούτου μια προστατευόμενη ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 της σύμβασης για τη γενοκτονία», είπε η δικαστής Joan Donoghue.

