Η Ιταλία επανενεργοποιεί την χρηματοδότηση της UNRWA. Το ανακοίνωσε ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας. Αντόνιο Ταγιάνι, μετά την συνάντησή του, νωρίτερα το πρωί στην Ρώμη, με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμεντ Μουστάφα, o οποίος είχε στη συνέχεια συνομιλίες και την πρωθπουργό Τζόρτζια Μελόνι. «Ανακοίνωσα στον Μουστάφα ότι η κυβέρνησή μας ενέκρινε νέα χρηματοδότηση υπέρ των παλαιστινίων πολιτών, ύψους τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ποσό το οποίο προστίθεται στα όσα έχουμε ήδη κάνει, προς αντιμετώπιση της κρίσης. Από το ποσό αυτό, πέντε εκατομμύρια προορίζονται για την Unrwa», δήλωσε ο Ταγιάνι.

«Υπό αυστηρές προυποθέσεις»

Ο Ιταλός υπουργός πρόσθεσε ότι «μετά τα αποτελέσματα των εργασιών της αυτόνομης επιτροπής με επικεφαλής την Γαλλίδα πρώην υπουργό εξωτερικών Κατρίν Κολονά, και τα μέτρα για την προστασία της αρχής της ουδετερότητας, η Ιταλίααποφάσισε να ξαναρχίσει να χρηματοδοτεί συγκεκριμένα σχέδια υπέρ των παλαιστινίων προσφύγων». Κατέστησε σαφές, όμως, ότι αυτό «θα γίνει μόνον μετά από αυστηρούς ελέγχους, οι οποίοι θα εγγυηθούν ότι ούτε ένα εκατοστό δεν θα κινδυνεύσει να καταλήξει για στήριξη της τρομοκρατίας». Παράλληλα, τριάντα εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την πρωτοβουλία «Food for Gaza». Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση από το γραφείο της Ιταλίας πρωθυπουργού η Τζόρτζια Μελόνι είπε στον Παλαιστίνιο συνομιλητή της ότι η Ιταλία υποστηρίζει τις προσπάθειες για μια βιώσιμη εκεχειρία στη Γάζα, την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και τη βελτίωση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τον λαό της Γάζας. Να σημειωθεί ότι η Ιταλία ήταν μία από τις χώρες που μπλόκαραν τη βοήθεια προ την UNRWA μετά τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι κάποια μέλη του προσωπικού του συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, που προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.



Tην ίδια ώρα οι υπουργοί Οικονομικών της G7 στην πόλη Στρέζα της Ιταλίας επρόκειτο να καλέσουν το Ισραήλ να μην διακόψει τις "ζωτικής σημασίας χρηματοπιστωτικές συναλλαγές" στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μετά τις ενδείξεις ότι θα μπορούσε να απομονώσει τις παλαιστινιακές τράπεζες. "Καλούμε το Ισραήλ να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών τραπεζών θα παραμείνουν σε ισχύ, ώστε να συνεχιστούν οι ζωτικής σημασίας χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, το κρίσιμο εμπόριο και η παροχή υπηρεσιών", αναφέρεται σε σχέδιο δήλωσης, το οποίο έλαβε γνώση το Γαλλικό Ειδησεογραφικό Πρακτορείο AFP. Η Ιταλία ασκεί φέτος χρέη προέδρου στην ομάδα των 7 των κυριότερων βιομηχανικών χωρών του κόσμου.

