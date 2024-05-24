Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα Παρασκευή οι 7 συλληφθέντες εφοριακοί της ΔΟΥ Χαλκίδας και οι δυο ιδιώτες που συνελήφθησαν από την υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων, για να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που αντιμετωπίζουν.

Πρόκειται για την 50χρονη Προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας, τον 52χρονο Υποδιευθυντή, τρεις υπαλλήλους 67, 54 και 50 ετών, μία 56χρονη που είχε τον ρόλο της διεκπεραιώτριας καθώς και έναν 62χρονο λογιστή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα ένας υπάλληλος της εφορίας, τέσσερις λογιστές και ένας ιδιώτης που δεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Τα μέλη του κυκλώματος απαιτούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, για φορολογικές διευκολύνσεις.

Τι υποστήριξε η διευθύντρια

Η προϊσταμένη της εφορίας που περιγράφεται ως Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς: «πριν ακόμα λάβω τη θέση μου ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζα ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών “διευκολύνσεων” σε εταιρείες.

Όταν ανέλαβα τη θέση της Προϊσταμένης, με προσέγγισαν η …. (ανέφερε το όνομα της 67χρονης υπαλλήλου που συνελήφθη) και η … (ανέφερε το όνομα της 56χρονης διεκπεραιώτριας που επίσης συνελήφθη), αναφέροντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσα να έχω και εγώ έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές μου ανάγκες, πείθοντάς με να συμμετέχω ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες».

Στο μεταξύ αποκαλυπτικές συνομιλίες, και ένα σημειωματάριο, που πιθανότατα ανήκει στην προϊσταμένη της ΔΟΥ, και το οποίο περιέχει ονόματα, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά, καταμαρτυρούν τη δράση του κυκλώματος.

Τους εφοριακούς «καίει» και η κατάθεση επιχειρηματία, θύμα του κυκλώματος, που συνελήφθη επ' αυτοφόρω, με το φακελάκι στο χέρι.

