Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες της επιβάτες της πτήσης Avianca Airlines 8586, που κατευθυνόταν από το Μεντεγίν προς την Μπαρανκίγια στην Κολομβία, όταν το αεροπλάνο έπεσε σε τροπική καταιγίδας.

Το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία καθόδου στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαρανκίγια, όταν ξαφνικά μπήκε σε ομίχλη και άρχισαν οι αναταράξεις. Το αεροπλάνο άρχισε να τρέμει ανεξέλεγκτα, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες που άρχισαν να ουρλιάζουν και να προσεύχονται.

«Παναγία, Χαίρε Μαρία αγνή, ο Θεός να με σώσει…! Θεέ μου, σε παρακαλώ βοήθησέ μας», φώναζε μια τρομοκρατημένη επιβάτης.

«Ημασταν απελπισμένοι, όλοι έκλαιγαν, ούρλιαζαν, άλλοι προσεύχονταν, γιατί είδαμε πραγματικά ότι δεν επρόκειτο να επιβιώσουμε», δήλωσε σε τοπικά μέσα, ο Έμπρατ, ένας από τους επιβάτες της πτήσης.

Οι πιο ψύχραιμοι κατέγραψαν σε βίντεο τον πανικό μέσα στην καμπίνα.

Τελικά, μετά από ώρες, το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στον προορισμό του και όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν σώοι – αλλά κατατρομαγμένοι.

Πηγή: skai.gr

