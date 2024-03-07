Νιγηρία: Ενοπλοι εισέβαλαν σε σχολείο και απήγαγαν δεκάδες μαθητές

Δεκάδες μαθητές απήχθησαν σήμερα από ενόπλους σε ένα σχολείο στη βόρεια Νιγηρία, ανέφεραν κάτοικοι και γονείς των αγνοούμενων παιδιών, στη μεγαλύτερη ενδεχομένως απαγωγή από σχολικό ίδρυμα μετά το 2021.

Η αστυνομία της Πολιτείας Καντούνα δεν έκανε κάποιο σχόλιο για τις απαγωγές που φέρεται ότι έγιναν λίγο μετά την πρωινή συνάθροιση των μαθητών σε σχολείο της πόλης Κουρίγκα. Αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των ομήρων.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άνθρωποι γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους που πήγαν στο σχολείο σήμερα και δεν επέστρεψαν. Μετά θα ξέρουμε τον ακριβή αριθμό» των αγνοούμενων, είπε ο Σαλίσου Άχμεντ Κουρίγκα, τα τρία μικρότερα αδέλφια του οποίου αγνοούνται.

Κάποιοι γονείς είπαν ότι οι ένοπλοι όταν έφτασαν στο σχολείο άρχισαν να πυροβολούν σποραδικά. Στη συνέχεια πήραν μαζί τους δεκάδες μαθητές και εξαφανίστηκαν στη ζούγκλα.

Στο σχολείο αυτό φοιτούν μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου.

«Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός. Είναι τα μοναδικά παιδιά που έχω στη Γη», είπε η Φατίμα Ουσμάν, τα δύο παιδιά της οποίας έχουν απαχθεί.

Ένας άλλος γονιός, ο Χασάν Αμπντουλάχι, είπε ότι ντόπιοι φύλακες προσπάθησαν να απωθήσουν τους ενόπλους αλλά εξουδετερώθηκαν. «Δεκαεπτά από τους απαχθέντες μαθητές είναι παιδιά μου. Αισθάνομαι θλίψη που η κυβέρνηση μας έχει εγκαταλείψει τελείως σε αυτήν την περιοχή», πρόσθεσε ο Αμπντουλάχι.

Οι απαγωγές για λύτρα από ενόπλους έχουν γίνει ενδημικό φαινόμενο στη βόρεια Νιγηρία. Λόγω αυτής της κατάστασης χιλιάδες παιδιά δεν φοιτούν στο σχολείο. Η τελευταία μεγάλη απαγωγή μαθητών σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2021, όταν ένοπλοι άρπαξαν 80 παιδιά από ένα σχολείο στην Πολιτεία Κέμπι της βορειοδυτικής Νιγηρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

