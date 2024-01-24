Η πίεση σε Νετανιάχου για τους ομήρους, το σχέδιο για δίμηνη ανακωχή και η λύση των δύο κρατών

Της Αθηνάς Παπακώστα

O πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεσμεύεται ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχίσει μέχρι την ολοκληρωτική νίκη τη στιγμή που ο ισραηλινός λαός μοιάζει να διχάζεται για το εάν είναι δυνατόν και να συντριβεί η Χαμάς και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Ανώτερος αξιωματούχος από την Αίγυπτο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει προτείνει κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων στο Ισραήλ Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με το Associated Press ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς απέρριψε την πρόταση και επιμένει ότι δεν θα απελευθερωθούν άλλοι όμηροι, εφόσον ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε κανένα σχόλιο.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι θα υποστήριζαν μία νέα "παύση", μία προσωρινή εκεχειρία διάρκειας 30, 60 ή και 90 ημερών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την απελευθέρωση των ομήρων και την παροχή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς, ωστόσο, να επιβεβαιώνει εάν όντως το Ισραήλ έχει καταθέσει σχετική πρόταση αν και αυτή τη στιγμή στο Κάιρο βρίσκεται ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακγκέρκ.

Από την πλευρά τους, οι συγγενείς των ομήρων καλούν την κυβέρνηση Νετανιάχου να καταλήξει σε συμφωνία με την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση καθώς, όπως εξηγούν, ο χρόνος για την επιστροφή των αγαπημένων τους τελειώνει.

Την ίδια ώρα, μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις κατά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εξαπέλυσε η Χαμάς σκοτώνοντας 24 στρατιώτες των IDF με το Ισραήλ να απαντά περικυκλώνοντας τη Χαν Γιούνις, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Λωρίδα της Γάζας εμβαθύνοντας, όπως τόνισαν σε σχετική ανακοίνωση, την επιχείρησή τους στην περιοχή.

Η διεθνής κοινότητα όμως πιέζει το Ισραήλ προκειμένου σταματήσει τον πόλεμο και να συμφωνήσει στην έναρξη συζητήσεων για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Η ισραηλινή ηγεσία ωστόσο αναφέρεται στην ανάγκη για επέκταση των στρατιωτικών της επιχειρήσεων μέχρι τα σύνορα με την Αίγυπτο – μία περιοχή στην οποία έχουν βρει καταφύγιο οι εκτοπισμένοι από τον βορρά της Λωρίδας της Γάζας, Παλαιστίνιοι.

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Καϊρου καθώς ανησυχεί επίσης και για ενδεχόμενη εισροή προσφύγων στη χερσόνησο του Σινά. Ήδη ο επικεφαλής της κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναφέρει ότι οποιαδήποτε κίνηση από πλευράς Ισραήλ να θέσει στην κατοχή του την εν λόγω περιοχή «θα οδηγούσε σε σοβαρή απειλή» τις διμερείς σχέσεις Ισραήλ και Αιγύπτου που πριν από 4 δεκαετίες έχουν υπογράψει συνθήκη ειρήνης.

Παράλληλα, οι πιθανότητες ευρύτερων περιφερειακών συγκρούσεων παραμένουν υψηλές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά των φιλοιρανών ανταρτών Χούθι, η – επίσης – υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ στοχοθέτησε βάση στο βόρειο Ισραήλ με μεγάλο, όπως είπε, αριθμό πυραύλων για δεύτερη φορά σε έναν μήνα ενώ, η Ουάσιγκτον χτύπησε στόχους φιλοιρανών και στο Ιράκ.

Επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του, για «άμεση κατάπαυση του πυρός» ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι «η άρνηση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να αποκτήσει κράτος θα μπορούσε να παρατείνει επ' αόριστον μια σύγκρουση που αποτελεί σημαντική απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

«Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν και έχουν αναγνωρίσει κατ' επανάληψη το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού. Κανείς δεν μπορεί να θέσει βέτο σε αυτό», τόνισε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι.

Πηγή: skai.gr

