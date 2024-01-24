WSJ: Η Χαμάς ανοικτή στην απελευθέρωση ορισμένων ομήρων με αντάλλαγμα παύση των επιχειρήσεων του Ισραήλ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς είναι ανοικτό σε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ορισμένων από τους ομήρους που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της την 7η Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αντάλλαγμα παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων για «μεγάλο» χρονικό διάστημα και την απελευθέρωση παλαιστινίων φυλακισμένων, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη αιγύπτιους μεσολαβητές.

Αντιπρόσωποι της Χαμάς δήλωσαν διατεθειμένοι να συζητήσουν την απελευθέρωση των γυναικών και των παιδιών, διευκρινίζει το δημοσίευμα.

Ανακωχή μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου επέτρεψε να απελευθερωθούν πάνω από εκατό όμηροι και —εκτός του πλαισίου της συμφωνίας— δεκάδες εργάτες γης από την Ταϊλάνδη που απήχθησαν στην επίθεση. Σε αντάλλαγμα, αποφυλακίστηκαν 240 Παλαιστίνιοι, γυναίκες, έφηβοι και παιδιά, που βρίσκονταν σε ισραηλινές φυλακές.

Η Χαμάς ως πρότινος συναρτούσε την απελευθέρωση κι άλλων ομήρων με ευρύτερη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ισραήλ, στον θύλακα παραμένουν 132 όμηροι, όμως τουλάχιστον 28 πιστεύεται πως είναι νεκροί, επομένως ζωντανοί είναι 104.

Προχθές Δευτέρα ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε πως η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πρότεινε στη Χαμάς, μέσω των μεσολαβητών, του Κατάρ και της Αιγύπτου, να υπάρξει δίμηνη παύση των μαχών και των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Η Γουόλ Στριτ Τζέρναλ επισήμανε ωστόσο πως δεν είναι διόλου βέβαιο ότι θα κλειστεί συμφωνία άμεσα, καθώς όπως ανέφερε αιγύπτιοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα στις θέσεις των πλευρών δεν αποκλείεται να καταλήξει σε αδιέξοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

