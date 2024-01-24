Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ είναι αντίθετες στον επ’ αόριστον σφετερισμό του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν τόνισε την Τρίτη πως οι ΗΠΑ είναι αντίθετες σε οποιαδήποτε εδαφική αλλαγή στη Λωρίδα της Γάζας που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, αφήνοντας όμως ανοικτό παράθυρο σε ενδεχόμενη υποστήριξη «μεταβατικού» καθεστώτος ασφαλείας προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Κατά την επίσκεψή του στη Νιγηρία, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τις αναφορές περί σχεδίου που εξετάζει η ισραηλινή κυβέρνηση για τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» εντός του παλαιστινιακού θύλακα.

«Εάν χρειαστεί να υπάρξει μεταβατικό καθεστώς για να επιτευχθεί (σ.σ. ο τερματισμός του πολέμου), αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά όταν πρόκειται για το μόνιμο καθεστώς της Λωρίδας της Γάζας στο μέλλον, είμαστε ξεκάθαρα κατά του σφετερισμού του εδάφους της», είπε ο Άντονι Μπλίνκεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

