Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί συμφωνία με τη Χαμάς στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς που αφήνει αιχμαλώτους τους ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας ή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα στην εξουσία στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Εϊλόν Λεβί.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, αρκούμενος να πει ότι ανθρώπινες ζωές κρέμονται από μια κλωστή.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσιεύματα για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ο Λεβί σημείωσε ότι οι στόχοι του πολέμου παρέμειναν αμετάβλητοι: «η καταστροφή των δυνατοτήτων της Χαμάς σε στρατιωτικό και κυβερνητικό επίπεδο στη Λωρίδα της Γάζας και η επιστροφή όλων των ομήρων. Δεν θα υπάρξει καμία κατάπαυση του πυρός που να αφήνει τους ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας και τη Χαμάς στην εξουσία», είπε.

«Πέρα από αυτό, δεν έχουμε τίποτα περισσότερο να πούμε», συμπλήρωσε.

Χθεσινό δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου Axios, ανέφερε ότι το Ισραήλ πρότεινε στη Χαμάς, μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και της Αιγύπτου, να υπάρξει δίμηνη παύση των μαχών και των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

