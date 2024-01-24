Το μεγάλο φαβορί της αμερικανικής δεξιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ, κέρδισε χθες Τρίτη το βράδυ στην εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων στην πολιτεία Νιου Χαμσάιρ για την ανάδειξη του υποψήφιου ή της υποψήφιας της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, επικρατώντας της πρώην πρέσβεως στον ΟΗΕ, της Νίκι Χέιλι, κατά προβλέψεις και στατιστικές προβολές μεγάλων αμερικανικών ΜΜΕ.

Ο πρώην πρόεδρος, νικητής της πρώτης ψηφοφορίας που διεξήχθη στην Άιοβα την περασμένη εβδομάδα, έκανε έτσι άλλο ένα βήμα για να εξασφαλίσει το χρίσμα του κόμματός του.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Edison Research, ο κ. Τραμπ θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 11 αντιπροσώπους στο συνέδριο σε αυτή την πολιτεία, η κυρία Χέιλι 8, ενώ 3 μένουν να κατανεμηθούν.

Με το 18% των εκτιμώμενων ψήφων καταμετρημένο, ο μεγιστάνας εξασφαλίζει 53,6% και η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας 44,9%



Η Νίκι Χέιλι, παραδέχθηκε την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε όμως πως παραμένει στην κούρσα για το χρίσμα της παράταξης ώστε να αναδειχθεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Αυτή η κούρσα απέχει ακόμη πολύ από το να έχει τελειώσει», είπε η κυρία Χέιλι σε υποστηρικτές της στη βορειοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ. Εάν υποψήφιος του κόμματος αναδειχθεί ο κ. Τραμπ, πρόσθεσε καυστικά, θα πρόκειται για «νίκη», του Δημοκρατικού νυν προέδρου Τζο Μπάιντεν.



«Τα αποψινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχεδόν κλειδώσει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος», ανέφερε η Τζούλι Τσάβες Ροδρίγκες, η διευθύντρια της ομάδας του δημοκρατικού προέδρου Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

