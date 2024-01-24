Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΗΠΑ: Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα στο Νιου Χαμσάιρ

Στην άλλη πλευρά, όπως αναμενόταν ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξασφαλίζει τις ψήφους των Δημοκρατικών που χρειαζόταν στην εσωκομματική ψηφοφορία στην πολιτεία, που διεξήχθη παρότι δεν αναγνωριζόταν από την εθνική οργάνωση της παράταξης, εξαιτίας διαφωνίας για το χρονοδιάγραμμα.

UPDATE: 05:45
Δεύτερη εσωκομματική ψηφοφορία

Το μεγάλο φαβορί της αμερικανικής δεξιάς, ο Ντόναλντ Τραμπ, κέρδισε χθες Τρίτη το βράδυ στην εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων στην πολιτεία Νιου Χαμσάιρ για την ανάδειξη του υποψήφιου ή της υποψήφιας της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, επικρατώντας της πρώην πρέσβεως στον ΟΗΕ, της Νίκι Χέιλι, κατά προβλέψεις και στατιστικές προβολές μεγάλων αμερικανικών ΜΜΕ.

Ο πρώην πρόεδρος, νικητής της πρώτης ψηφοφορίας που διεξήχθη στην Άιοβα την περασμένη εβδομάδα, έκανε έτσι άλλο ένα βήμα για να εξασφαλίσει το χρίσμα του κόμματός του.

Σύμφωνα με εκτίμηση της Edison Research, ο κ. Τραμπ θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 11 αντιπροσώπους στο συνέδριο σε αυτή την πολιτεία, η κυρία Χέιλι 8, ενώ 3 μένουν να κατανεμηθούν.

Με το 18% των εκτιμώμενων ψήφων καταμετρημένο, ο μεγιστάνας εξασφαλίζει 53,6% και η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας 44,9%

Η Νίκι Χέιλι, παραδέχθηκε την ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε όμως πως παραμένει στην κούρσα για το χρίσμα της παράταξης ώστε να αναδειχθεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Αυτή η κούρσα απέχει ακόμη πολύ από το να έχει τελειώσει», είπε η κυρία Χέιλι σε υποστηρικτές της στη βορειοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ. Εάν υποψήφιος του κόμματος αναδειχθεί ο κ. Τραμπ, πρόσθεσε καυστικά, θα πρόκειται για «νίκη», του Δημοκρατικού νυν προέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Τα αποψινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχεδόν κλειδώσει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος», ανέφερε η Τζούλι Τσάβες Ροδρίγκες, η διευθύντρια της ομάδας του δημοκρατικού προέδρου Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Νίκι Χέιλι Ρεπουμπλικανοί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark