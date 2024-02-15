Συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για να απωθήσουν ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσε ο δήμαρχός της Βιτάλι Κλίτσκο, παροτρύνοντας τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί ως τη λήξη του συναγερμού.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις σε διάφορους τομείς της πόλης.

Νωρίτερα, η πολεμική αεροπορία κήρυξε συναγερμό, μερικές ώρες μετά την προειδοποίησή της πως απογειώθηκαν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά, καθώς πύραυλοι «κατευθύνονταν προς το Κίεβο».

Shame on those cowards who refuse to arm Ukraine.



Kyiv Metro, 6am in the freezing cold



15th February 24 6:30am pic.twitter.com/TwO1BkQ13D — 🇺🇦 Ukraine Latest 🇺🇸 Kyiv Live💙💛 (@UkraineDiary) February 15, 2024

Καταγράφτηκε η απογείωση βομβαρδιστικών Τουπόλεφ Tu-95MS από τη βάση τους στην Αλένια, στην περιφέρεια Μουρμάνσκ, στη βορειοανατολική Ρωσία, ανέφερε νωρίτερα η ουκρανική ΠΑ μέσω Telegram.

Η πολεμική αεροπορία είχε επίσης ανακοινώσει στις αρχές αυτού του μήνα και τον περασμένο μήνα απογειώσεις τέτοιων στρατηγικών βομβαρδιστικών, που κατασκευάστηκαν την εποχή της ΕΣΣΔ.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, κύμα πληγμάτων στο οποίο πήραν μέρος Tu-95MS έβαλε στο στόχαστρο διάφορες ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, του Κιέβου, με τις αρχές να κάνουν τότε λόγο για 39 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

