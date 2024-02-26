Η Δανία ανακοίνωσε ότι κλείνει την έρευνά της για τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream το 2022

Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει την έρευνά της για τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το 2022 στους αγωγούς Nord Stream οι οποίοι μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία, η δεύτερη χώρα που λαμβάνει αυτή την απόφαση μετά τη Σουηδία.

«Με βάση τα στοιχεία της έρευνας οι αρχές μπορούν να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η δολιοφθορά στους αγωγούς ήταν σκόπιμη. Παράλληλα εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες βάσεις για να συνεχιστεί η έρευνα στη Δανία (…) και κατά συνέπεια η αστυνομία της Κοπεγχάγης αποφάσισε να ολοκληρώσει την έρευνα για τις εκρήξεις», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της

Οι αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγοί Nord Stream 1 και 2 που μετέφεραν ρωσικό αέριο μέσω της Βαλτικής υπέστησαν ζημιές έπειτα από εκρήξεις που σημειώθηκαν με διαφορά μερικών ωρών στις 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο δανέζικο νησί Μπόρνχολμ, αλλά «έξω από τα δανέζικα χωρικά ύδατα», επεσήμανε η ανακοίνωση.

Η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία έχουν συνεργαστεί στην έρευνα, η οποία χαρακτηρίστηκε «περίπλοκη και ενδελεχής», στην οποία πήρε μέρος και η υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας (PET).

«Η PET εξακολουθεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της απειλής και, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, λαμβάνει συνεχώς τα μέτρα που θεωρούνται απαραίτητα για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της Δανίας», υπογράμμιζε η ανακοίνωση.

Διάφορες έρευνες μέσων ενημέρωσης επέρριψαν την ευθύνη για τις εκρήξεις στην Ουκρανία, τη Ρωσία ή τις ΗΠΑ, όμως όλες τους αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι η χώρα του εμπλέκεται στη δολιοφθορά. «Δεν θα το έκανα ποτέ», είχε δηλώσει τον Ιούνιο στη γερμανική εφημερίδα Bild, προσθέτοντας ότι «θα ήθελα να δω αποδείξεις».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Σουηδία είχε ανακοινώσει ότι σταματά την έρευνα για τις εκρήξεις, αλλά πρόσθεσε ότι παρέδωσε τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει στους Γερμανούς ερευνητές, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει τα ευρήματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.