Το Κρεμλίνο αντιπαρήλθε σήμερα τον πιο πρόσφατο γύρω δυτικών κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, λέγοντας πως η οικονομία της Ρωσίας έχει προσαρμοστεί στους περιορισμούς και πως εκείνοι που επιβάλλουν κυρώσεις πλήττουν τους ίδιους με οποιαδήποτε νέα μέτρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου εκτεταμένες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, θέτοντας στο στόχαστρο περισσότερους από 500 ανθρώπους και οντότητες κατά τη δεύτερη επέτειο αυτού που η Μόσχα αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία και ως ανταπόδοση στον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

"Τίποτα καινούριο δεν έχει ανακοινωθεί στην ουσία και δεν είναι πιθανό οτιδήποτε καινούριο στην ουσία να επινοηθεί από εκείνους που επιβάλλουν αυτές τις κυρώσεις, χωρίς να κάνουν κακό στην ίδια την οικονομία τους", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Πεσκόφ είπε πως οι κυρώσεις βλάπτουν έμμεσα την ευρωπαϊκή οικονομία και τα συμφέροντα εταιριών των ΗΠΑ.

Οι κυρώσεις της περασμένης εβδομάδας έθεσαν στο στόχαστρο το σύστημα πληρωμών Mir της Ρωσίας, χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και τη στρατιωτικοβιομηχανική βάση της, τη διαφυγή από τις κυρώσεις, τη μελλοντική παραγωγή ενέργειας και τον κορυφαίο όμιλο δεξαμενόπλοιων Sovcomflot, καθώς και άλλους τομείς.

Οι κυρώσεις στοχοθέτησαν επίσης αξιωματούχους των φυλακών που, όπως λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέονται με τον θάνατο του Ναβάλνι.

"Η οικονομία της Ρωσίας απέδειξε την ανθεκτικότητά της", είπε ο Πεσκόφ. "Έχει προσαρμοστεί και συνεχίζει την ανάπτυξή της".

Η οικονομία της Ρωσίας ανέκαμψε το 2023 έπειτα από μια βουτιά το 2022, όμως η ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή όπλων και πυρομαχικών με κρατική χρηματοδότηση και καμουφλάρει προβλήματα που εμποδίζουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ρώσων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει ότι η οικονομία της Ρωσίας θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,6%, όμως την περιμένουν δύσκολοι καιροί. Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1-2% το 2024.

Εξάλλου, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η απόφαση της Δανίας να κλείσει την έρευνά της για τις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream 2 το 2022 "πλησιάζει τον παραλογισμό".

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η Δανία παραδέχθηκε πως οι εκρήξεις ήταν μια ενέργεια προσχεδιασμένης δολιοφθοράς, αλλά αποφάσισε να μην πάει πιο πέρα με την έρευνα επειδή η υπόθεση εμπλέκει στενούς συμμάχους της Κοπεγχάγης.

Είπε πως η Δανία αρνήθηκε αιτήματα να παράσχει πληροφορίες για την έρευνά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

