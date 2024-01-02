Η Ρωσία κατέρριψε σήμερα εννέα ουκρανικούς πυραύλους πάνω από την πόλη Μπέλγκοροντ και την ομώνυμη περιφέρεια, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και τοπικοί αξιωματούχοι.

Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ στο Telegram. Αξιωματούχοι της περιφέρειας Μπέλγκοροντ επεσήμαναν από την πλευρά τους ότι αρκετά σπίτια και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

Ευρεία ρωσική αεροπορική επίθεση, με drones και πυραύλους, εναντίον του Κιέβου και του Χαρκόβου σήμερα το πρωί προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 92, σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

