Πρίγκιπας Αλβέρτος: Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα με την πριγκίπισσα Σαρλίν στο πλευρό του

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε σε προσωπικές και παγκόσμιες εξελίξεις που έλαβαν χώρα τον περασμένο χρόνο με την πριγκίπισσα Σαρλίν να είναι στο πλάι του. Μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του παλατιού η πριγκίπισσα του Μονακό ήταν εντυπωσιακή για μία ακόμη φορά επιλέγοντας να φορέσει μία βελούδινη τουαλέτα σε μπορντό χρώμα του διάσημου οίκου Ralph Lauren με εντυπωσιακά χρυσά σκουλαρίκια, όπως αναφέρει το People.

«Είτε στην παγκόσμια σκηνή είτε στην προσωπική μας ζωή, η χρονιά έχει αφήσει το δικό της στίγμα σε ευτυχία, αλλά και σε δοκιμασίες, θλίψεις και τραγωδίες», δήλωσε ο πρίγκιπας Αλβέρτος. «Η πριγκίπισσα και εγώ θέλουμε να εκφράσουμε την πλήρη υποστήριξή μας και τη βαθύτατη συμπόνια και αγάπη μας σε όλους εκείνους που πλήττονται από πένθος, πόνο, ασθένεια και μοναξιά».

Και συνέχισε: «Η χώρα μας έχει γλιτώσει πολλές από τις αναταραχές που επηρεάζουν τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν κοινό καθήκον να αναγνωρίσουμε την καλή μας τύχη, αλλά και την φιλοδοξία, να παραμείνουμε ενωμένοι προστατεύοντας το θεσμικό μας μοντέλο, τα κοινωνικά και οικονομικά μας επιτεύγματα».

Χαρακτηρίζοντας το 2023 «έτος εορτασμών» -δεδομένου ότι σηματοδότησε τα 100ά γενέθλια του πρίγκιπα Ρενιέ Γ΄, καθώς και την 30ή επέτειο της ένταξης του Μονακό στα Ηνωμένα Έθνη- πρόσθεσε: «Η ενότητα και η μοναδικότητά μας είναι η ασπίδα μας απέναντι στα προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα τόσες πολλές δυτικές κοινωνίες μας και θεωρώ ολόψυχο καθήκον μου να διασφαλίσω ότι η κοινότητά μας θα παραμείνει συνεκτική και ευημερούσα...Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά μπορούμε να προετοιμαστούμε για αυτό. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, αλλά πρέπει να το δημιουργήσουμε. Η χρονιά που έρχεται προμηνύει πολλές προκλήσεις, αλλά υπόσχεται πολλά.

Πρέπει να συνεχίσουμε να κινητοποιούμε τις προσπάθειές μας και να αφιερώνουμε όλη μας την ενέργεια στην υπόθεση της ειρήνης, της αμοιβαίας αποδοχής και της αλληλεγγύης», κατέληξε μεταξύ άλλων ο πρίγκιπας Αλβέρτος.

