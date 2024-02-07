Η Ισπανία είχε τον θερμότερο Ιανουάριο που έχει καταγραφεί ποτέ

Η Ισπανία κατέγραψε τον θερμότερο Ιανουάριο από τότε ξεκίνησε η επίσημη καταχώρηση δεδομένων το 1961, με τον μέσο όρο της θερμοκρασίας τον περασμένο μήνα να ανέρχεται σε 8,4 βαθμούς Κελσίου, 0,4 βαθμούς υψηλότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο ρεκόρ το 2016, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η θερμοκρασία στην ηπειρωτική Ισπανία ξεπέρασε επίσης τον μέσο όρο για αυτόν τον μήνα για το διάστημα 1991-2020 κατά 2,4 βαθμούς.

Ο ασυνήθιστος για την εποχή θερμός καιρός στα μέσα του χειμώνα οδήγησε τους κατοίκους στις παραλίες και στα υπαίθρια καφέ σε ολόκληρη την Ισπανία.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε πως ο καιρός ήταν «εξαιρετικά θερμός» στο νότιο και κεντρικό τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου, όπως επίσης και στις υποτροπικές Κανάριες Νήσους. Ήταν «πολύ θερμός» στο βόρειο τμήμα και στις Βαλεαρίδες Νήσους στη Μεσόγειο, ενώ παρέμεινε «σε φυσιολογικά επίπεδα» μονάχα σε ορισμένα τμήματα στην κοιλάδα του ποταμού Έβρου, στο βορειοανατολικό τμήμα.

Τον Δεκέμβριο, οι θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ισπανία είχαν ήδη καταρρίψει ρεκόρ, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη της χιονοδρομικής σεζόν. Ο ξηρός και ηλιόλουστος καιρός επιδείνωσε επίσης την ήδη μακροχρόνια ξηρασία στις περιφέρειες της Καταλονίας και της Ανδαλουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

