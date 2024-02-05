Το πρώτο «βρώσιμο» δάσος θα δημιουργηθεί στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Ένα άγονο, μη παραγωγικό οικόπεδο, στην «καρδιά» της Νεάπολης στη δυτική Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται μέσα στο επόμενο διάστημα να «μεταμορφωθεί» στο πρώτο αστικό βρώσιμο δάσος της χώρας.

Προς τα τέλη Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να φυτεύονται σε χώρο ενός στρέμματος στην περιοχή Στρεμπενιώτη συνολικά 750 δέντρα, από κερασιές, καστανιές, μηλιές και ροδακινιές έως γκότζι μπέρι, ιπποφαές και λαγοστάφυλο.

Τα πλάνα για τη δημιουργία ενός αστικού αλσυλλίου με καρποφόρα δέντρα και φυτά είναι έτοιμα από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση Μαμαγαία, και στο «παιχνίδι» της συμμετοχής ετοιμάζονται να μπουν οι μαθητές αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής Στρεμπενιώτη.

«Επιχειρούμε να δημιουργήσουμε το πρώτο αστικό βρώσιμο δάσος. Ενδεχομένως ο όρος να προκαλεί μια μικρή σύγχυση, αλλά πολύ εύκολα φανταζόμαστε ότι τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι παραγωγικά και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα δούμε τάχιστα αποτελέσματα για την παραγωγή της τροφής», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9Fm» ο διευθυντής της Μάμαγαια, Περικλής Χατζηνάκος.

Όπως είπε ο κ.Χατζηνάκος τα οφέλη για την περιοχή θα είναι πολλά. Πέρα από περιβαλλοντικά, καθώς θα δημιουργηθούν ευκαιρίες πρόσβασης σε τροφή για ζώα και πουλιά και από τη δημιουργία ενός νέου χώρου πρασίνου, θα υπάρξουν και κοινωνικά οφέλη καθώς δεν είναι έντονο ακόμη στην ελληνική κουλτούρα το στοιχείο της καλλιέργειας στο αστικό περιβάλλον.

«Η φύτευση των συνολικά 750 δέντρων και φυτών, μια μεγάλη ποικιλία, θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη Φεβρουαρίου γιατί πρέπει να προλάβουμε τη φυτευτική περίοδο. Ακολουθούμε την επιστήμη και δεν φυτεύουμε καλοκαίρι», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηνάκος.

Σε αυτή την ξεχωριστή «πράσινη» εμπειρία μπορούν να συμμετέχουν και οι δημότες, στους οποίους την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου, θα παρουσιαστεί το πρώτο βρώσιμο δάσος που θα δημιουργηθεί στην περιοχή Στρεμπενιώτη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα Νεάπολης θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο σημείο όπου θα «γεννηθεί» το δάσος.

Η επιλογή του χώρου έγινε με κριτήριο τη γειτνίασή του με πολλές σχολικές μονάδες και κατοικίες, ώστε να διευκολυνθεί η άμεση επαφή μαθητών, μαθητριών και γειτόνων με τη χρησιμότητα και τα οφέλη του βρώσιμου δάσους. Στόχος είναι να συμμετέχει ενεργά ο κόσμος σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, σχεδιασμού, υλοποίησης και φροντίδας του χώρου ακολουθώντας τις αρχές της αειφορικής καλλιέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

