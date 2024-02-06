Ακόμη και οι φοβεροί δράκοι της Καλίσι στο «Game of Thrones» πιθανότατα θα τρόμαζαν στη θέα ενός άγνωστου μέχρι σήμερα είδους πτερόσαυρου. Πιο συγκεκριμένα ένα νέο είδος πτερόσαυρου ανακαλύφθηκε στη νήσο Σκάι (Isle of Skye) της Σκωτίας.

Το φτερωτό ερπετό, με την ονομασία «Ceoptera evansae», έζησε πριν από 168 έως 166 εκατ. χρόνια κατά τη διάρκεια της Μέσης Ιουρασικής περιόδου, όταν οι δεινόσαυροι κυκλοφορούσαν στη Γη.

Οι πτερόσαυροι ήταν τα πρώτα σπονδυλωτά που κατάφεραν να πετάξουν. Τα φτερά τους αποτελούνται από μία μεμβράνη δέρματος, μύες και άλλους ιστούς που εκτείνονταν από το σώμα μέχρι το τέλος του τέταρτο δακτύλου, το οποίο ήταν ιδιαίτερα επιμηκυμένο. Τα πρώτα είδη είχαν μεγάλα σαγόνια με κοφτερά δόντια και μακριές ουρές, ενώ κάποια μετέπειτα είδη είχαν πολύ μικρή ουρά και δεν είχαν δόντια. Κάποιοι καλύπτονταν από κάποιες ίνες που έμοιαζαν με γούνα.

Ο καθηγητής Paul Barrett, ερευνητής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, δήλωσε ότι η ανακάλυψη ήταν μια έκπληξη, καθώς οι περισσότεροι από τους «στενούς» συγγενείς του προέρχονται από την Κίνα.

Οι παλαιοντολόγοι εντόπισαν τα απολιθωμένα οστά το 2006 κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στο Elgol, στη νοτιοδυτική ακτή του νησιού. Παρά το γεγονός ότι ο σκελετός είναι ελλιπής - με τμήματα μόνο των ώμων, των φτερών, των ποδιών και της σπονδυλικής στήλης να έχουν απομείνει - οι ερευνητές δήλωσαν ότι παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εξελικτική ιστορία και την ποικιλομορφία των πτερόσαυρων.

Οι πτερόσαυροι αναφέρονται μερικές φορές ως πτεροδάκτυλοι, ωστόσο πτεροδάκτυλος είναι στην πραγματικότητα το όνομα για μία μόνο συγκεκριμένη οικογένεια πτερόσαυρων. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το νέο είδος πτερόσαυρου ανήκει σε μια ομάδα γνωστή ως «Darwinoptera», με πολλά απολιθώματα που έχουν επίσης βρεθεί στην Κίνα.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύονται στο «Journal Of Vertebrate Paleontology», υποδηλώνουν ότι τα «Darwinoptera» μπορεί να ήταν σημαντικά πιο ποικιλόμορφα από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως, καθώς επέζησαν για περισσότερα από 25 εκατ. χρόνια.

Ο καθηγητής Barrett δήλωσε: «Η εμφάνισή του στο Μέσο Ιουρασικό (αποτελεί τη μεσαία περίοδο του Μεσοζωικού αιώνα, που είναι γνωστός και ως «Αιώνας των Ερπετών» και χωρίζεται σε τρεις επιμέρους περιόδους: το Κατώτερο-Πρώιμη, το Μέσο-Μέση και το Ανώτερο-Ύστερη) του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μια πλήρης έκπληξη, καθώς οι περισσότεροι ‘’στενοί’’ συγγενείς του προέρχονται από την Κίνα. Δείχνει ότι η προηγμένη ομάδα ιπτάμενων ερπετών στην οποία ανήκει εμφανίστηκε νωρίτερα από ό,τι νομίζαμε και γρήγορα απέκτησε, σχεδόν, παγκόσμια εξάπλωση».

Το «Ceoptera evansae» παίρνει το πρώτο μέρος του ονόματός του από τη λέξη «cheo», που σημαίνει ομίχλη, και τη λατινική λέξη «ptera», που σημαίνει φτερό.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα απολιθώματα πτερόσαυρων από τη Μέση Ιουρασική περίοδο είναι σπάνια και ως επί το πλείστον ελλιπή, εμποδίζοντας τις προσπάθειες να κατανοήσουμε περισσότερα για το πώς εξελίχθηκαν αυτά τα πλάσματα.

