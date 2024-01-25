Θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 30 βαθμούς Κελσίου καταγράφηκαν σήμερα στην Ισπανία, η οποία πλήττεται από ένα κύμα ζέστης, που παραπέμπει στις αρχές του καλοκαιριού, εν μέσω Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Aemet, η οποία εκφράζει την ανησυχία της μπροστά σε αυτήν την «ανωμαλία».

Σύμφωνα με την Aemet, τα θερμόμετρα έδειξαν 29,5 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα στην περιφέρεια της Βαλένθια (ανατολικά), 28,5 βαθμούς Κελσίου σε εκείνη της Μούρθια (νοτιοανατολικά) και 27,8 βαθμούς Κελσίου κοντά στη Μάλαγα, στο νότιο τμήμα της Ανδαλουσίας. Πολλά τοπικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιανουάριο σημειώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο υδράργυρος «έφθασε ή ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου» σε «σχεδόν 400 μετεωρολογικούς σταθμούς» της χώρας, ήτοι σε σχεδόν 1 στους 2, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Aemet Ρούμπεν ντελ Κάμπο.

Στον μικρό σταθμό του σκι Puerto de Navacerrada, ο οποίος βρίσκεται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, σε υψόμετρο 1.900 μέτρων, ο υδράργυρος δεν έπεσε κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Πρόκειται για θερμοκρασίες «κανονικές για τα μέσα ή τα τέλη του μήνα Ιουνίου», δηλαδή «καλοκαιρινές», υπογράμμισε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ο Ρούμπεν ντελ Κάμπο, κάνοντας λόγο για μια «ανωμαλία».

Σύμφωνα με τον Νταβίντ Κορέλ, ερευνητή του πανεπιστημίου της Βαλένθια, αυτή η ζέστη εν μέσω του χειμώνα, η οποία καταγράφεται επίσης και στη νοτιοανατολική Γαλλία, προκαλείται από την παρουσία ενός ισχυρού αντικυκλώνα πάνω από τη Μεσόγειο.

«Δεν υπάρχουν ακόμη έρευνες που να εκτιμούν τη μακροπρόθεσμη τάση αυτού του τύπου των επεισοδίων, όμως είναι σαφές ότι ζούμε αυτού του είδους τις ασυνήθιστες καταστάσεις περισσότερο και συχνότερα», εξήγησε στο AFPTV.

Η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και περισσότερα επεισόδια ζέστης όλο και συχνότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός των καλοκαιρινών μηνών, τα οποία ανησυχούν τους επιστήμονες.

Η χώρα κατέγραψε ήδη ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες τον Δεκέμβριο, με τον υδράργυρο να ανέρχεται στους 29,9 βαθμούς Κελσίου στη Μάλαγα, στην Ανδαλουσία (νότια), ένα ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο για τον μήνα Δεκέμβριο.

