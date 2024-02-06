Τέσσερις στρατιωτικοί σκοτώνονται στη συντριβή ελικοπτέρου στην Κολομβία

Τέσσερα μέλη των κολομβιανών ενόπλων δυνάμεων έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στη βορειοδυτική Κολομβία, κοντά στα σύνορα με τον Παναμά, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο.

Χθες μετά το μεσημέρι, ελικόπτερο UH-60 Black Hawk του στρατού ξηράς, το οποίο «εκτελούσε αποστολή μεταφοράς φορτίου στη στρατιωτική βάση Κούτι, στον νομό Τσοκό, υπέστη ατύχημα», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του επιτελείου, που δεν διευκρινίζει ούτε την ακριβή τοποθεσία, ούτε τις περιστάσεις του δυστυχήματος.

«Δυνάμεις στο έδαφος έσπευσαν αμέσως στον τόπο του ατυχήματος (...) σε συντονισμό με τις παναμαϊκές αρχές», στο πλαίσιο επιχείρησης «έρευνας και διάσωσης».

«Τέσσερις στρατιωτικοί μας βρέθηκαν νεκροί επιτόπου», ανάμεσά τους ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης, ενώ τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στην κοινότητα Απαρταδό (βόρεια), πάντα σύμφωνα με τον κολομβιανό στρατό.

Διενεργείται έρευνα και εστάλη επιτροπή ειδικών του στρατού στον τόπο του δυστυχήματος για να «εξακριβωθούν οι περιστάσεις» υπό τις οποίες έγινε, καταλήγει το δελτίο Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.