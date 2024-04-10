Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα στάδια της Γαλλίας έχουν πλέον κατακλειστεί από αστυνομικούς που έχουν αυξήσει τις περιπολίες τους επιδιώκοντας να καθησυχάσουν τους πολίτες μετά τις νέες προειδοποιήσεις ότι το Ισλαμικό Κράτος σχεδιάζει επιθέσεις σε ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά γεγονότα.

Η ενισχυμένη αστυνομική παρουσία στη γαλλική πρωτεύουσα αποτυπώνει την γενικότερη ανησυχία που επικρατεί στην Ευρώπη με τις κυβερνήσεις να προσπαθούν να αφουγκραστούν τις νέες απειλές.

Για τη Γαλλία συγκεκριμένα, η ανησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη αφού οι προειδοποιήσεις έρχονται σε μια ευαίσθητη περίοδο για τη χώρα η οποία προετοιμάζεται πυρετωδώς για τους Ολυμπιακούς Αγώνες τον Ιούλιο, επισημαίνει σε δημοσίευμά του το BBC.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανίν δήλωσε ότι «ενίσχυσε σημαντικά την ασφάλεια» στον αγώνα των προημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ το βράδυ της Τετάρτης στο Parc des Princes στο νοτιοδυτικό Παρίσι. Προσπάθησε επίσης να καθησυχάσει τους πολίτες υποστηρίζοντας πως ο κίνδυνος επίθεσης του Ισλαμικού Κράτους δεν είναι «νέος». Μάλιστα, επισήμανε ότι ήδη έχουν αποτραπεί δύο επιθέσεις από την αρχή του έτους χάρης στην ετοιμότητα των δυνάμεων ασφαλείας.

Δεν είναι όμως μόνο η Γαλλία που «οχυρώνεται». Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα πλούσιο από αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Γερμανία αυξάνει επίσης την ασφάλεια ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένου του σπάνιου βήματος της εισαγωγής ελέγχων στα χερσαία της σύνορα.

Τους τελευταίους μήνες υπήρξαν επιδρομές της αστυνομίας με στόχο υποστηρικτές του IS-K στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Αυστρία και αναφορές από την αστυνομία για αποτυχημένες επιθέσεις, για παράδειγμα στον καθεδρικό ναό της Κολωνίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η δεξιά γαλλική εφημερίδα Le Figaro έχει ήδη προειδοποιήσει ότι δίνεται μεγάλη προσοχή στις απειλές του Ισλαμικού Κράτους, υποστηρίζοντας ότι «οι προπαγανδιστές του έχουν ήδη πετύχει μέρος του στόχου τους».

Ο Γάλλος ειδικός σε θέματα ασφάλειας Γκιγιόμ Φαρντ υποστήριξε ότι είναι σημαντικό για μια δημοκρατία όπως η Γαλλία να φαίνεται ότι δεν πτοείται, διαφορετικά «παίζουμε το παιχνίδι τρομοκρατικών οργανώσεων που θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρόμου, ένα κλίμα δυσπιστίας».

Η Γαλλία έχει βρεθεί πολλές φορές στο μάτι του Ισλαμικού Κράτους από τις δολοφονίες στο Charlie Hebdo το 2015, την επίθεση στο Μπατακλάν της ίδιας χρονιάς, τις δολοφονίες στην Ημέρα της Βαστίλης στη Νίκαια το 2016 μέχρι και μια σειρά από άγριες δολοφονίες δασκάλων.

Όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει προσθέσει μια νέα διάσταση, με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προειδοποιεί ότι η Ρωσία παρουσιάζει πλέον «κίνδυνο» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Πρόεδρος Μακρόν έχει υιοθετήσει μια ολοένα και πιο σκληρή γραμμή με το Κρεμλίνο, το οποίο φαίνεται να απάντησε με μια επιθετική κυβερνοεπίθεση σχεδιασμένη να δυσφημήσει τη Γαλλία σε κάθε ευκαιρία.

Οι απειλές του Ισλαμικού Κράτους

Υπενθυμίζεται ότι σήμανε συναγερμός στην Ευρώπη μετά τη φωτογραφία του Ισλαμικού Κράτους που καλεί σε επιθέσεις τους μαχητές του στα γήπεδα στα οποία θα διεξαχθούν τα προημιτελικά του Champions League.

Συγκεκριμένα, το Ισλαμικό Κράτος ανέβασε φωτογραφία στα social media που γράφει «σκοτώστε τους όλους» και αναφέρει τα ονόματα των τεσσάρων γηπέδων που θα γίνουν τα προημιτελικά του Champions League. Έκτοτε, στην UEFA αλλά και στις αρχές της Αγγλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας έχει σημάνει συναγερμός καθώς δεν έχει περάσει πολύς καιρός από το μακελειό στη Μόσχα όπου το Ισλαμικό Κράτος σκότωσε 143 ανθρώπους όταν εισέβαλε σε συναυλιακό χώρο.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.