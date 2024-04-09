Έχοντας επάνω του 16 επαγγελματίες ναυτικούς και περί τους 100 επιβάτες, το τρικάταρτο γαλλικό ιστιοφόρο Belem πλέει ήδη με κατεύθυνση την Ελλάδα, όπου καλώς εχόντων των πραγμάτων θα παραλάβει στις 26 Απριλίου την Ολυμπιακή Φλόγα από τον Πειραιά για να τη μεταφέρει στη Μασσαλία στις 8 Μαΐου.

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Ouest-France υπό τον τίτλο «Είναι η πρώτη φορά που η Ολυμπιακή Φλόγα θα μεταφερθεί με ιστιοφόρο» η διευθύντρια του Ιδρύματος που διαχειρίζεται το Belem, Κριστέλ ντε Λαροζ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι στο πλοίο θα βρίσκονται επίσης τρεις φύλακες της φλόγας, καθώς και 16 νέοι, ηλικίας 17 έως 25 ετών, «που δεν είχαν πολύ σχέση με τα θαλάσσια σπορ και την αναψυχή γενικότερα και που δεν είχαν πολλή τύχη στη ζωή τους μέχρι στιγμής».

Η ντε Λαροζ αναφέρει ακόμη ότι το πλοίο θα σταματήσει στην Όλβια, στη Σαρδηνία, στην Κατάνια στη Σικελία, και στο Κατάκολο στην Ελλάδα, πριν φτάσει στην Ολυμπία και τέλος στην Αθήνα. «Πριν φτάσουν στην ελληνική πρωτεύουσα, οι 100 επιβάτες που θα αποβιβαστούν στην Ολυμπία θα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν την τελετή αφής της φλόγας» δηλώνει η ντε Λαροζ και καταλήγει: «Ανυπομονούμε. Η Φλόγα πάντα μεταφερόταν με αεροπλάνο, δεν έφτασε ποτέ με σκάφος, οπότε είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Πάνω από όλα, η Φλόγα δεν πρέπει να σβήσει. Και μετά κανείς να μην αρρωστήσει, να μην υπάρξει τεχνική βλάβη και οι καιρικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές.

Εξαρτόμαστε από διάφορους παράγοντες, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Ωστόσο, δεν έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε. Μας περιμένουν στις 8 Μαΐου».

