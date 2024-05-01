Η Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας «Σοφία Λασκαρίδου» (Λασκαρίδου 120 και Φιλαρέτου, Καλλιθέα) παρουσιάζει την ατομική έκθεση του ζωγράφου Αθανάσιου Μίχου «HOME Figura X» που παρουσιάζεται από τις 8 έως 15 Μαΐου 2024.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιούνται την Πέμπτη, 9 Μαΐου και ώρα 6μ.μ.

Τα έργα πού παρουσιάζονται στην έκθεση, ανήκουν σε συλλογή έργων με τίτλο "HOME figura X" και έχουν ως θέμα τους το ανθρώπινο σώμα, την κίνηση και τη δυναμική που μπορεί να δει ο θεατής, έργα επηρεασμένα από τα ρεύματα του ιμπρεσιονισμού και του κυβισμού, με κύρια χαρακτηριστικά τα έντονα χρώματα, τις μεγάλες φόρμες και την εικαστική αποτύπωση της άμεσης εντύπωσης που προκαλεί ένα θέμα ζωγραφικής.

Λίγα λόγια για τον εικαστικό Αθανάσιο Μίχο:

Γεννήθηκε το 1966 και είναι αυτοδίδακτος ζωγράφος. Η τέχνη για τον ίδιο αποτελεί εδώ και πολύ καιρό, μια συνειδητή επιλογή έκφρασης και τρόπου ζωής, ένα ταξίδι χρωμάτων και θεμάτων, αντίβαρο στην κοινωνία των αρνητικών συναισθημάτων, της αβεβαιότητας και των κάθε λογής "κλισέ ".

Έχει στο ενεργητικό του 11 ομαδικές και 3 ατομικές εκθέσεις.

Ημέρες και Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή : 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00

Σάββατο, Κυριακή: ΚΛΕΙΣΤΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ





