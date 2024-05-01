Με μεγάλη επιτυχία, έντονη συγκίνηση και μηνύματα ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης, πραγματοποιήθηκε ο 19ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2024» του Junior Achievement Greece, την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής του Junior Achievement Greece Αργύρης Τζικόπουλος ενθουσίασε ανακοινώνοντας ότι το ερχόμενο καλοκαίρι η χώρα μας θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τον Πανευρωπαϊκό Τελικό JA Europe/GEN-E 2025 στην Αθήνα.

Το κοινό καταχειροκρότησε τις 11 καινοτόμες μαθητικές «start up» που διαγωνίσθηκαν στον Πανελλαδικό Τελικό 2024, συγκινήθηκε στην παρουσίαση της μαθητικής Εικονικής Επιχείρησης «Ιsometricks» που κατέκτησε πρόσφατα το 1ο Παγκόσμιο Βραβείο του Junior Achievement και δάκρυσε κατά την απονομή του 1ου Βραβείου «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» 2024 του JA Greece στην μαθητική «Εικονική Επιχείρηση» «Let’s Go» από το Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών και Βαρυκόων Θεσσαλονίκης.

Είναι η πρώτη φορά στην 19 ετών ιστορία του JA Greece που Ειδικό Σχολείο κερδίζει την κορυφαία διάκριση του οργανισμού, το πρώτο Πανελλαδικό Βραβείο του Παγκόσμιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program».

Η «Let’s Go» θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Πανευρωπαϊκό Τελικό JA Europe/GEN-E 2024, 2 με 4 Ιουλίου 2024, στην Κατάνια της Ιταλίας. Έχοντας ως επίκεντρο τη δέσμευση για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου κόσμου χωρίς αποκλεισμούς, η οικολογική «επιχείρηση» «Let’s Go» επαναχρησιμοποιεί και μεταποιεί τουβλάκια LEGO, για την κατασκευή πρωτότυπων αξεσουάρ μόδας, τα οποία οι πελάτες μπορούν να εξατομικεύσουν, ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχει το TriGO, ένα συμπεριληπτικό επιτραπέζιο παιχνίδι με LEGO που απευθύνεται σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής.

Πανηγυρισμοί και δάκρυα χαράς από την ομάδα «Let’s Go» και το κοινό

Τα μέλη της ομάδας «Let’s Go» ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και δάκρυα χαράς όταν έγινε η ανακοίνωση αλλά και το κοινό δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του βλέποντας τα παιδιά και τις εκπαιδευτικούς με τα κίτρινα παπούτσια να πανηγυρίζουν στην σκηνή και τον μαθητή της Γ’ Λυκείου, Γενικό Διευθυντή της «Let’s Go», Χρήστο Γκανάτσα να λέει με μεγάλο ενθουσιασμό στην νοηματική γλώσσα πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη.

«Σας ευχαριστούμε πολύ, η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη, δεν το περιμέναμε!» είπε ο Χρήστος και τόνισε: «Είμαστε όλοι ίσοι! Είμαστε όλοι άνθρωποι και εάν έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα! Η νίκη μας, με τα πρωτότυπα αξεσουάρ μας από τουβλάκια LEGO και το επιτραπέζιο TriGo, είναι ένα παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα ενώνονται ώστε να υπηρετήσουν έναν κοινό σκοπό. Μέσω του επιτραπέζιου παιχνιδιού TriGo, όχι μόνο αναδείξαμε την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα της ομάδας μας, αλλά επίσης αποδείξαμε τις τεράστιες δυνατότητες της συνεργασίας χωρίς αποκλεισμούς».

«LET’S GO για έναν πιο δίκαιο κόσμο!» αναφώνησε η Καλλιόπη Σιβρή, Κοινωνική Λειτουργός και υποστηρικτής της μαθητικής ομάδας Let’s Go. «Με την TriGo ως φάρο μας, δεσμευόμαστε να καταρρίψουμε τα εμπόδια και να χτίσουμε γέφυρες που συνδέουν ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου η διαφορετικότητα γιορτάζεται και η συμμετοχικότητα είναι ο κανόνας», είπε η κα Σιβρή.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η σημερινή διαδικασία αξιολόγησης για τον τελικό διαγωνισμό της Εικονικής Επιχείρησης ανέδειξε νικήτρια ομάδα την «Let’s Go» από το Ειδικό Γυμνάσιο/Λύκειο Κωφών και Βαρηκόων Θεσσαλονίκης. Ως κριτική επιτροπή καταλήξαμε σε αυτήν την επιλογή αξιολογώντας την ομάδα επι ίσοις όροις. Το μήνυμα που προκύπτει είναι ότι η αξιοκρατία μπορεί να συμβαδίζει με την συμπερίληψη! Στο JA Greece οραματιζόμαστε να στηρίξουμε τα παιδιά σε όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία της Ελλάδας επενδύοντας σε μια μεγάλη θετική αλλαγή για τη χώρα και το μέλλον της», τόνισε ο Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος ΔΣ του JA Greece, Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδος, Κύπρου & Μάλτας και Επικεφαλής Επιχειρηματικής Τραπεζικής.

Την μαθητική «start up» «Let’sGo» αποτελούν οι μαθητές/μαθήτριες: Χρήστος Γκανάτσας - Γενικός Διευθυντής, Σταυρούλα Δόντσιου - Διευθύντρια Παραγωγής, Νίκος Τραγιαννόπουλος - Διευθυντής Πωλήσεων, Σωτηρία Μπέλτσου - Γραμματέας Διεύθυνσης, Λευτέρης Κουκούλης - Διευθυντής Οικονομικών, Ζωή Τσιπλάκη - Διευθύντρια Πληροφοριακών Συστημάτων, Παύλος Πένεβ - Διευθυντής Marketing, Γρηγόρης Κενετσεβλής - Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Μελίνα Σιδηρά - Διευθύντρια Διοίκησης. Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Καλλιόπη Σιβρή - Κοινωνική Λειτουργός, Ιωάννα Φωτιάδου - Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Χριστίνα Παπαευαγγέλου - Χημικός, Όλγα Εμμανουηλίδου - Μαθηματικός, Μαρία Παλπάνη – Φιλόλογος. Ιnspirational Mentor JA Greece: Σπύρος Μαγιάτης, Γεν. Γραμματέας ΔΣ JA Greece, Co-Founder& CTO Workable. Εθελοντής/Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας: Κωνσταντίνος Κάτος, Financial Services Risk Management Consultant ΕΥ.

Τιμή στην «Isometricks» - Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του JA

Λίγο πριν την ανακοίνωση του πρώτου βραβείου τιμήθηκε η περσινή νικήτρια μαθητική «startup» «Ιsometricks», από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που κατάφερε να κερδίσει το 1ο Πανευρωπαϊκό Βραβείο 2023 του Junior Achievement στην Κωνσταντινούπολη και στην συνέχεια, εκπροσωπώντας την Ευρώπη, να κερδίσει το 1ο Παγκόσμιο Βραβείο Mαθητικής Επιχειρηματικότητας «JA Worldwide De La Vega Global Entrepreneurship Award 2024».

Προβλήθηκε βίντεο με τον Εθνικό θρίαμβο της ομάδας, τις συγκινητικές απονομές των 3 βραβείων (Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο) και στην συνέχεια τα μέλη της Ιsometricks, οι μαθητές και οι μαθήτριες, Κορίνα Μαλασίδη, Γιάννης Τερψιάδης, Φαίη Κατσάνου, Μαρίνα Γιακουμόγλου αλλά και οι εκπαιδευτικοί Άννα Ματσιώρη, Νίκος Τερψιάδης και Κυριακή Βασιλού μίλησαν για τις αξέχαστες εμπειρίες που έζησαν, την μεγάλη αξία της μαθητικής επιχειρηματικότητας και τα μελλοντικά τους σχέδια. Τα θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα έδωσε από το βήμα της εκδήλωσης ο Inspirational Mentor της Isometricks, Διευθυντής της εφημερίδας «Η Καθημερινή» Aλέξης Παπαχελάς, ο διεθνούς φήμης Brand Stategist Peter Economides που συμβούλευσε την ομάδα στην προετοιμασία για τους διεθνείς διαγωνισμούς και η Ιωάννα Κυπριώτη, Υπεύθυνη Προγράμματος Εικονική Επιχείρηση 2023 JA Greece. Η ομάδα «Isometricks» απένειμε το 1ο Βραβείο στην «Let’s Go» μαζί με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

«Το Junior Achievement έκανε πράξη το «μαζί». Το αποδεικνύουν όλες οι ομάδες εδώ, ότι δεν έχει σημασία πού μπορεί να γεννήθηκες, δεν έχει σημασία σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, δημόσιο ή ιδιωτικό, αν είναι γενικό, ειδικό ή επαγγελματικό. Χαίρομαι γιατί είμαστε όλοι και όλες μαζί», επεσήμανε η Υπουργός. Νωρίτερα, στην απονομή του 3ου Βραβείου ο Υπουργός Επικρατείας Αρμόδιος για τον Συντονισμό των Κυβερνητικών Πολιτικών Άκης Σκέρτσος, συνεχάρη θερμά το JA Greece ενώ αργότερα στην παρουσίαση της «Ιsometricks» και την απονομή του 1ου Βραβείου στην «Let’s Go» δεν έκρυψε την μεγάλη συγκίνησή του. Σε ανάρτησή του μετά την εκδήλωση τόνισε: «Αλλάζει τελικά η Ελλάδα; Η αυθεντική συγκίνηση που νιώσαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε χθες στην ανάδειξη της καλύτερης ελληνικής μαθητικής επιχείρησης για το 2024 που θα μας εκπροσωπήσει στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαγωνισμό του Junior Achievement, επιβεβαιώνει ότι, ναι, πράγματι η Ελλάδα αλλάζει! Και αλλάζει από «τα κάτω», από τα παιδιά μας, με έναν τρόπο τόσο αθόρυβο και ταυτόχρονα ηχηρό που γίνεται αντιληπτός από την εγχώρια ειδησεογραφία μόνο αφού έρθει πρώτα η αναγνώριση από το εξωτερικό.»

«Κοιτάζοντας 10 χρόνια πίσω, βάλαμε ένα στοίχημα: να αναδείξουμε το ταλέντο που υπάρχει εκεί έξω, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για όλους. 10 χρόνια μετά είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί διαπιστώνουμε ότι ναι, η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Ότι η νέα γενιά μπορεί να δείξει τις δυνατότητές της αν της δοθούν τα κατάλληλα εφόδια. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα μας έχει κερδίσει 4 πρώτες θέσεις σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε πολύ στη νέα γενιά. Είναι αυτή που θα αλλάξει τα πράγματα. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να της εξασφαλίσουμε το μέλλον που τις αξίζει», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Junior Achievement Greece, Αργύρης Τζικόπουλος.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ειδική αναφορά έγινε στις 50 κορυφαίες προσωπικότητες, Ιnspirational Mentors της «Εικονικής Επιχείρησης 2024» μεταξύ των οποίων είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τα θερμότερα λόγια για τις ομάδες τους που διαγωνίζονταν στον Τελικό και το JA Greece μίλησαν οι Ιnspirational Mentors Σία Κοσιώνη δημοσιογράφος, παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ, Μάρκος Βερέμης μέλος ΔΣ JA Greece, Partner Big Pi Ventures, Σπύρος Μαγιάτης Γενικός Γραμματέας ΔΣ JA Greece, Co Founder & CTO Workable και Γιάννης Πολίτης Δημοσιογράφος, Aντιπρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Όλα τα βραβεία του JA Greece για το 2024

Σε όλες τις διαγωνιζόμενες ομάδες απένειμαν επαίνους πρόκρισης και συμμετοχής στον Πανελλαδικό Τελικό 2024, η υπεύθυνη του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» Φωτεινή Τουρνή και η υπεύθυνη του προγράμματος «Company Junior» Νίκη Κόμη. Την τελετή βράβευσης παρουσίασε η Δημοσιογράφος, Διευθύντρια Επικοινωνίας του JA Greece Mαρία Γιαννέτου. Δείτε τις 11 Εικονικές Επιχειρήσεις που διαγωνίσθηκαν εδώ. Οι μαθητικές «start-up» 2024 που βραβεύτηκαν είναι:

Bραβεία Company Junior 2024

1ο Βραβείο στην Εικονική Επιχείρηση «Odysseous Destiny» από το 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Το βραβείο απένειμε η κ. Εύα Λιανού, Γενική Διευθύντρια Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

2ο Βραβείο στην Εικονική Επιχείρηση «Olympic Creations» από 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Το βραβείο απένειμε ο κ. Σπύρος Δουκάκης, Πρόεδρος του ΙΕΠ.

3ο Βραβείο στην Εικονική Επιχείρηση «BOOKERS ΑΕ» από τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Δράκου. Το βραβείο απένειμε ο κ. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος Capital.gr & Αττικών Εκδόσεων.

Βραβεία Εικονικής Επιχείρησης 2024

1ο Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος» 2024 στην Εικονική Επιχείρηση “Let’s Go” από Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Θεσσαλονίκης. Το βραβείο απένειμε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη με τον μαθητή Γιάννη Τερψιάδη, Διευθυντή Παραγωγής της Isometricks.

2ο Βραβείο στην Εικονική Επιχείρηση «School Buddy», από το Γυμνάσιο και Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης & Γυμνάσιο Φερών Έβρου. Το βραβείο απένειμε η κα Αννίτα Βορεάδου Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

3ο Βραβείο στην Εικονική Επιχείρηση «CrashLink», από το Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού. Το βραβείο απένειμε ο Υπουργός Επικρατείας Αρμόδιος για τον Συντονισμό των Κυβερνητικών Πολιτικών, Άκης Σκέρτσος.

Public Choice Award στην Εικονική Επιχείρηση «Μυστίλλη» από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα. Το Βραβείο απένειμε η κα Αντριάνα Παρασκευοπούλου – Δημοσιογράφος, Παρουσιάστρια Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων - Επικεφαλής Ενημερωτικών Εκπομπών ΕΡΤ.

Βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Εικονική Επιχείρηση «Cerealia» από το 1ο ΕΠΑΛ Διδυμότειχου – «Ευγένιος Ευγενίδης». Το Βραβείο απένειμε η κα Ντιάνα Γεωργακοπούλου, Γενική Διευθύντρια Συμβουλίου ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τιμητική διάκριση για την ανάδειξη των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης έλαβαν το «Citrus Dried Fruits of Argolida» από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αργολίδας και το «Peti_Tou Boutique Up Cycling & Second Hand Made Clothes» από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Αγρινίου.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν: Αιμίλιος Κυριάκου, Πρόεδρος ΔΣ JA Greece - Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, Καλλίσσα Αποστολίδου, Αν. Γενική Γραμματέας ΔΣ JA Greece - Υπεύθυνη Ε.Κ.Ε. και μέλος Δ.Σ. Raycap, Έλενα Βελονάκη, Strategy & Transactions Director, EY-Parthenon, EY Greece, Μάρκος Βερέμης, Μέλος ΔΣ JA Greece - Συνιδρυτής και Πρόεδρος Upstream & Partner Big Pi Ventures, Μαρία Γάτσου, Μέλος ΔΣ JA Greece - Γενική Διευθύντρια ΣΕΤΕ, Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος, Strategic Advisor, Head of CSR Accenture Greece, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Μέλος ΔΣ JA Greece - Chief Sustainability Officer TITAN, Executive Member of the Board, Μανίνα Μενιδιάτη, Public Affairs Officer, Citi Greece, Ιωάννης Σωτηρόπουλος, Μέλος ΔΣ JA Greece - Vice President Promoset ΑΕ, Νίκος Χρηστάκης, Μέλος ΔΣ JA Greece - Διευθύνων Σύμβουλος HP Ελλάδας και Κύπρου και Μιχάλης Χριστοδούλου, Μέλος ΔΣ JA Greece - Μέλος Δ.Σ. ομίλου Χριστοδούλου CHB

Ο 19ος Πανελλαδικός Διαγωνισμός «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2024» του JA Greece πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Πηγή: skai.gr

