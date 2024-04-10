Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στο κέντρο παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας έξω από την Μπολόνια είναι ελάχιστες. Ο απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το απόγευμα παραμένει έως τώρα τρεις νεκροί, πέντε τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι.

Πολλοί υπόγειοι χώροι πλημμύρισαν και οι πυροσβέστες, στη φάση παροχής άμεσης βοήθειας, χρησιμοποίησαν φουσκωτές βάρκες. Θα πρέπει να εξακριβωθεί τώρα τι ακριβώς συνέβη κατά την επανεκκίνηση της τουρμπίνας, η συντήρηση της οποίας είχε μόλις ολοκληρωθεί.

Στο μεταξύ, τα συνδικάτα CGIL και UIL προκήρυξαν για αύριο οκτάωρη απεργία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της ευρύτερης περιοχής της Μπολόνια. Ζήτησαν να γίνει άμεσα γνωστό σε ποιές εταιρίες ανήκαν οι εργάτες που βρίσκονταν μέσα στο κέντρο παραγωγής ενέργειας και ρωτούν για ποιό λόγο τα σχετικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Το συνδικάτο CGIL, τέλος, διερωτάται "πώς είναι δυνατόν στους εργάτες αυτούς να συμπεριλαμβανόταν και ένας άνδρας 73 ετών".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

