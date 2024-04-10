Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα μετάσχει στην Υψηλόβαθμη Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί στην Ελβετία στα μέσα Ιουνίου, σύμφωνα με τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δεν έχει ακόμη οριστεί, αλλά πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτήν την εβδομάδα ως πιο πιθανές ημερομηνίες την 16η και την 17η Ιουνίου.

Οι προσκλήσεις δεν έχουν ακόμη σταλεί, αλλά η εφημερίδα NZZ γράφει, επικαλούμενη "πολλές αξιόπιστες πηγές", ότι ενημερώθηκε πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα μετάσχει.

Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής κοινοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τη διάσκεψη αυτή ή τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της.

Η Ελβετία ανακοίνωσε στις 15 Ιανουαρίου ότι δέχθηκε να διοργανώσει διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στη χώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε εκεί με την Ελβετή ομόλογό του Βιόλα Άμχερτ.

Ο Ζελένσκι είχε αναφερθεί τότε σε "σύνοδο κορυφής" και είχε αμέσως αποκλείσει την πιθανότητα να μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτήν η Ρωσία. Ωστόσο η Ελβετία που θέλει να διατηρήσει την ουδετερότητά της προτίμησε να αναφερθεί σε "Υψηλόβαθμη Διάσκεψη για την Ειρήνη στην Ουκρανία" και αγωνίζεται να προσελκύσει την Κίνα και άλλες δυνάμεις μεταξύ των αναδυόμενων οικονομιών για να μετάσχουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας Ιγκνάσιο Κασίς προσπάθησε επίσης να προσεγγίσει τη Μόσχα, σε συνάντηση που είχε τον Ιανουάριο στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Ωστόσο η Ρωσία κρίνει ότι η Ελβετία έχασε την ουδετερότητά της υιοθετώντας τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εκπρόσωποι δεκάδων χωρών αναμένονται στην διάσκεψη, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτή δεν θα διεξαχθεί στη Γενεύη, όπως είχαν αναφέρει ορισμένα μέσα, αλλά κοντά στη Λουκέρνη, στο κεντρικό τμήμα της Ελβετίας, στο πολυτελές ξενοδοχείο Bürgenstock, το οποίο βρίσκεται σε ειδυλλιακή τοποθεσία στην πλαγιά λόφου πάνω από τη Λίμνη της Λουκέρνης.

