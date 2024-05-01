Ισραήλ: Σε εξέλιξη κατ' ιδίαν συνάντηση Νετανιάχου – Μπλίνκεν 

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ξεκίνησαν την κατ' ιδίαν συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ.



Τη συνάντηση αυτή θα ακολουθήσει ευρύτερη συζήτηση με τα αντίστοιχα επιτελεία τους. Από την πλευρά του Ισραήλ, ο Νετανιάχου συνοδεύεται από τον Σύμβουλο Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζάτσι Χανέγκμπι, τον Στρατιωτικό Γραμματέα Άβι Γκιλ, τον Πολιτικό Σύμβουλο Οφίρ Φαλκ, τον Επιτελάρχη Τζάτσι Μπράβερμαν και τον Πρέσβη στην Ουάσιγκτον Μάικλ Χέρτζογκ.



Μαζί με τον Μπλίνκεν είναι ο Πρέσβης Τζακ Λιου, η Ειδική Απεσταλμένη για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις Μέσης Ανατολής Λίζα Γκράντε και η Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή, Μπάρμπαρα Λιφ.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος κατηγόρησε τη Χαμάς για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για τους ομήρους. Όπως είπε, η τρομοκρατική οργάνωση της Γάζας είναι «ο μόνος λόγος που αυτό δεν έχει επιτευχθεί».



«Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς δικαιολογίες» διεμήνυσε ο Μπλίνκεν. «Η ώρα είναι τώρα».



Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κατηγόρησε επίσης τη Χαμάς για τα δεινά των αμάχων της Γάζας: «Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στους ανθρώπους στη Γάζα που υποφέρουν σε αυτή την ανταλλαγή πυρών που προκαλεί η Χαμάς και έτσι επικεντρωνόμαστε στο να τους αποκτήσουμε τη βοήθεια που χρειάζονται — την τροφή, τα φάρμακα, το νερό, το καταφύγιο».

Πηγή: skai.gr

