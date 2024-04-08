Στην Ελλάδα Γάλλοι αξιωματούχοι για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας

Σειρά επισκέψεων θα πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα κυβερνητικοί αξιωματούχοι της Γαλλίας, ενόψει της τελετής της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στις 16 Απριλίου στην Αρχαία Ολυμπία και στις 26 Απριλίου κατά την παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν εφέτος στο Παρίσι.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, όπως αναφέρουν έγκυρες διπλωματικές πηγές, δεν θα παραστεί στην τελετή της Αφής επειδή την 16η Απριλίου θα μεταβεί στην περιοχή του Βερκόρ προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής για τα 80 χρόνια(1944) από τις ηρωϊκές μάχες των Γάλλων αντιστασιακών κατά των γερμανικών στρατευμάτων.

Είναι μια περιοχή υψηλού συμβολισμού για την γαλλική αντίσταση που με όρους συναισθηματικούς αντιστοιχεί στον δικό μας Γοργοπόταμο, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Στις 15 και 16 Απριλίου θα επισκεφθούν την Ελλάδα η υπουργός Αθλητισμού Αμελί Ουντεά-Καστερά και η υφυπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ενώ η κ. Ουντεά Καστερά θα επανέλθει στην Ελλάδα στις 25-26 Απριλίου για την τελετή παράδοσης της Φλόγας στο Καλλιμάρμαρο.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που θα φιλοξενήσει εφέτος το Παρίσι θα αποτελέσουν ευκαιρία για την προώθηση του γαλλικού πολιτισμού (της μουσικής, των τεχνών, της μόδας και της γαστρονομίας), των ευρωπαϊκών αξιών και της πολυμερούς συνεργασίας, της οικολογικής φροντίδας (κλίμα, περιβάλλον, ωκεανοί, ατζέντα 2030, καινοτομία), της αλληλεγγύης (ισότητα ανδρών, γυναικών, Αμεα) καθώς και της διεθνούς αλληλεγγύης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.