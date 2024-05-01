Βρετανός αστυνομικός συνελήφθη ως υποστηρικτής της Χαμάς

Βρετανός αστυνομικός κατηγορείται για τρομοκρατία επειδή δημοσίευσε φωτογραφία προς υποστήριξη της Χαμάς, την οποία η Βρετανία έχει αναγνωρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση.

Ο 26χρονος Μοχάμεντ Αντίλ από το Μπράντφορντ της βόρειας Αγγλίας συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες μετά από έρευνα από Βρετανούς αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής.

Το Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Συμπεριφοράς (IOPC) ανέφερε ότι οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε μηνύματα που κοινοποιήθηκαν στο WhatsApp και το συμπέρασμα ήταν ότι έπρεπε η υπόθεση έπρεπε να παραπεμφθεί στους εισαγγελείς.

«Τη Δευτέρα ο Mohammed Adil, 26 ετών, κατηγορήθηκε για δημοσίευση εικόνας προς υποστήριξη της Χαμάς, σε αντίθεση με το άρθρο 13 του νόμου περί τρομοκρατίας» ανέφερε το IOPC. «Τα αδικήματα φέρεται να έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2023».

Ο Αντίλ βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και θα παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Westminster του Λονδίνου την Πέμπτη.

Από τις 7 Οκτωβρίου, η αστυνομία έχει συλλάβει και έχει κατηγορήσει κι άλλα άτομα σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στο Λονδίνο επειδή έδειξαν υποστήριξη προς την ομάδα.

Πηγή: skai.gr

