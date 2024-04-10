Πλημμύρες έπληξαν πόλεις στη Ρωσία και το Καζακστάν σήμερα αφού ο τρίτος μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ευρώπης υπερχείλισε, με αποτέλεσμα πάνω από 100.000 άνθρωποι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τμήματα της ρωσικής πόλης Ορενμπουργκ να βυθιστούν στα νερά.

Ο κατακλυσμός που προκλήθηκε από τα χιόνια που λιώνουν πλημμύρισε δεκάδες οικισμούς στα Ουράλια της Ρωσίας, στη Σιβηρία, τον Βόλγα και περιοχές του Καζακστάν αφού η στάθμη σε μεγάλα ποτάμια, όπως ο Ουράλης, που εκβάλλει στην Κασπία, αυξήθηκε πάνω από 66 εκατοστά από το σημείο υπερχείλισης.

Η Ρωσία δήλωσε ότι 10.500 σπίτια έχουν πλημμυρίσει σε 37 περιφέρειες, κυρίως στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ.

Η κατάσταση ήταν σοβαρή σε τμήματα της δυτικής Σιβηρίας και σε κάποιες περιοχές του Βόλγα, του μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης, σύμφωνα με το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Στην πόλη του Όρενμπουργκ, με πληθυσμό 550.000 κατοίκων σε απόσταση περίπου 1.200 χλμ ανατολικά της Μόσχας, εκατοντάδες σπίτια πλημμύρισαν και τουλάχιστον 7.700 άνθρωποι απομακρύνθηκαν καθώς η στάθμη στον ποταμό Ουράλη γρήγορα ξεπέρασε το κρίσιμο επίπεδο των 9,3 μέτρων.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι είναι η χειρότερη πλημμύρα που μπορούν να θυμηθούν ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι είναι η χειρότερη στην περιοχή από τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία.

Σειρήνες και ειδικές τηλεοπτικές ανακοινώσεις έδιναν εντολή στους κατοίκους στις πλημμυρισμένες περιοχές να απομακρυνθούν, αν και κάποιοι αποφάσισαν να παραμείνουν στις σοφίτες των σπιτιών τους.

Συναγερμός και στο Καζακστάν

Στον Ουράλη, που διαρρέει το Καζακστάν, τα νερά έσπασαν φράγμα στην πόλη Ορσκ την Παρασκευή και 96.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Στο Καζακστάν, οι άνθρωποι εργάζονταν όλη τη νύχτα για να κατασκευάσουν αναχώματα και να ενισχύσουν τις επιχωματώσεις.

Ο πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε τη στήριξή του προς τους πλημμυροπαθείς στο Καζακστάν. «Καλώ όλους να προσευχηθούν για αυτούς που υφίστανται στις συνέπειες αυτής της φυσικής καταστροφής», δήλωσε ο πάπας κατά την εβδομαδιαία ακρόαση, σήμερα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Κρεμλίνο: Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι η στάθμη των υδάτων συνεχίζει να ανεβαίνει και τα νερά πλησιάζουν και σε άλλες περιοχές. Η πρόβλεψη δεν είναι ευνοϊκή, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε στον πρόεδρο του Καζακστάν Κασίμ-Τζομαρτ Τοκάγιεφ για τις πλημμύρες χθες, Τρίτη.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα για την περιοχή Τιουμέν της Σιβηρίας και την περιοχή Κουργκάν στα Ουράλια.

Σειρήνες στην Κουργκάν, μια πόλη τον ποταμό Τομπόλ, προειδοποίησαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι είχαν αποκλείσει πολλούς δρόμους στην κίνηση των οχημάτων προκειμένου να μεταφέρουν γρήγορα χώμα για να ενισχύσουν ένα φράγμα καθώς η στάθμη των υδάτων στον Τομπόλ αυξήθηκε κατά 23 εκατοστά. Ο κυβερνήτης της περιοχής Κουργκάν δήλωσε ότι 4.500 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στην επαρχία.

