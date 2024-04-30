Ένας Τούρκος υπήκοος επιτέθηκε σήμερα, Τρίτη με μαχαίρι σε Ισραηλινό συνοριακό αστυνομικό στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια σκοτώθηκε από τα πυρά των αστυνομικών στο σημείο, ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.

Ο 30χρονος αστυνομικός φέρει τραύματα μέτριου βαθμού. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη, ο οποίος είναι ένας 34χρονος Τούρκος υπήκοος όπως ανέφερε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού από τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου που προκάλεσαν τον πόλεμο στη Γάζα.

«Ένας τρομοκράτης οπλισμένος με μαχαίρι έφθασε στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ... επιτέθηκε στον συνοριακό αστυνομικό και τον μαχαίρωσε», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός και άλλος ένας αστυνομικός στο σημείο απέκρουσαν και πυροβόλησαν τον επιτιθέμενο, ο οποίος αργότερα κηρύχθηκε νεκρός, ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

