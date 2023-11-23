Πολιτικός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να έχει υιοθετήσει ένα από τα παιδιά της Ουκρανίας που έχουν μεταφερθεί παράνομα στην Ρωσία, σύμφωνα με το BBC.

Το όνομα του Σεργκέι Μιρόνοφ, ενός 70χρονου ηγέτη ρωσικού πολιτικού κόμματος, αναφέρεται στο αρχείο υιοθεσίας ενός δίχρονου κοριτσιού που το 2022 πήρε μια γυναίκα με την οποία είναι τώρα παντρεμένος από ένα σπίτι παιδιών στην Ουκρανία.

Τα αρχεία δείχνουν ότι η ταυτότητα του κοριτσιού άλλαξε στη Ρωσία. Το παιδί, που αρχικά ονομαζόταν Μαργαρίτα, ήταν ένα από τα 48 που χάθηκαν από το Περιφερειακό Παιδικό Σπίτι της Χερσώνας, όταν οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη.

Πρόκειται για ένα από τα περίπου 20.000 παιδιά που, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, που έχουν απαχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις από την εισβολή το 2022.

Νωρίτερα φέτος, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και την Επίτροπό του για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, με την κατηγορία της παράνομης μεταφορά Ουκρανών παιδιών σε εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία, με σκοπό την οριστική απομάκρυνσή τους από τη χώρα τους.

Η ρωσική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν απελαύνει παιδιά από την Ουκρανία, αλλά τα μετακινεί για να τους παρέχει προστασία από τον πόλεμο.

Το μυστήριο γύρω από τη Μαργαρίτα ξεκίνησε όταν μια γυναίκα με λιλά φόρεμα εμφανίστηκε στο νοσοκομείο παίδων της Χερσώνας, όπου το κορίτσι 10 μηνών τότε νοσηλευόταν για βρογχίτιδα τον Αύγουστο του 2022.

Η Μαργαρίτα ήταν το μικρότερο παιδί του ιδρύματος, το οποίο φρόντιζε παιδιά που είχαν ιατρικά προβλήματα ή των οποίων οι γονείς είχαν χάσει την επιμέλειά τους ή είχαν πεθάνει.

Η μητέρα της Μαργαρίτας είχε παραιτηθεί από την επιμέλεια λίγο μετά τη γέννησή της και ήταν άγνωστο το πού βρισκόταν ο πατέρας της.

Η γυναίκα με το λιλά αυτοσυστήθηκε ως «υπεύθυνη παιδικών υποθέσεων από τη Μόσχα», αναφέρει η δρ Lyutikova, γιατρός στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν η Μαργαρίτα.

Αμέσως μετά την αποχώρηση της γυναίκας, η Δρ Lyutikova λέει ότι έλαβε επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις από έναν υπάλληλο διορισμένο από τη Ρωσία, ο οποίος είχε πρόσφατα τεθεί επικεφαλής του παιδικού σπιτιού. Ο υπάλληλος ζήτησε να σταλεί αμέσως η Μαργαρίτα πίσω στο σπίτι.

Μέσα σε μια εβδομάδα η Μαργαρίτα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Το επόμενο πρωί, ζητήθηκε από το προσωπικό στο σπίτι των παιδιών να την προετοιμάσει για ένα ταξίδι.

«Φοβόμασταν, όλοι φοβόντουσαν», είπε η Lyubov Sayko, νοσοκόμα στο σπίτι.

Περιέγραψε πώς Ρώσοι άνδρες -μερικοί με παντελόνι παραλλαγής στρατιωτικού τύπου, ένας με μαύρα γυαλιά και κρατώντας έναν χαρτοφύλακα- είχαν φτάσει για να παραλάβουν το κορίτσι.

Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή, αναφέρει το BBC. Επτά εβδομάδες αργότερα, ο Igor Kastyukevich, ένας Ρώσος βουλευτής ντυμένος με στρατιωτικά ρούχα, έφτασε στο σπίτι και, μαζί με άλλους αξιωματούχους, άρχισε να οργανώνει την απέλαση των υπόλοιπων παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του ετεροθαλούς αδελφού της Μαργαρίτας, Μαξίμ.

«Τα πήραν από τα χέρια μας και τα μετέφεραν», είπε η κ. Sayko.

Βίντεο - που δημοσιεύτηκε στο Telegram από τον κ. Kastyukevich - δείχνει τα παιδιά, μαζεμένα με τα υπαίθρια ρούχα τους, να μεταφέρονται σε λεωφορεία και ασθενοφόρα και να απομακρύνονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.