Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς. Πώς σχολιάζει ο γερμανικός Τύπος την κατάπαυση του πυρός;

«Ποιος θα μπορούσε να φέρει αντίρρηση σε μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα; 50 αθώες γυναίκες και παιδιά πρόκειται να απελευθερωθούν. Κάθε εκεχειρία, όσο σύντομη και εάν είναι, είναι σίγουρα ευπρόσδεκτη», σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «από ισραηλινή σκοπιά, η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αφορά αποκλειστικά την μοίρα όσων απήχθησαν από το νότιο Ισραήλ κατά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Σκέψεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να τερματιστεί ο πόλεμοςή τουλάχιστον να πάψει η ανθρωπιστική καταστροφή δεν παίζουν απολύτως κανέναν ρόλο».

Αναφερόμενος στη στρατιωτική πτυχή της απόφασης ο σχολιαστής της εφημερίδας του Μονάχου, γράφει πως το Ισραήλ δεν έχει για την ώρα συμφέρον να τερματίσει τον πόλεμο: «θέλει να συντρίψει τη Χαμάς ως στρατιωτική και πολιτική δύναμη και να καταστρέψει την υποδομή της». Ωστόσο θεωρεί πως οι μαχητές της Χαμάς θα ανασυνταχθούν τις επόμενες ημέρες και έτσι «ο πόλεμος του Ισραήλ απειλεί να χάσει το σθένος του. Η Χαμάς κερδίζει πόντους αυτή τη στιγμή».

Μια ανάσα, τίποτα παραπάνω...

«Ένα παράθυρο στον κόσμο των διαπραγματεύσεων», τιτλοφορεί δημοσίευμα η έντυπη έκδοση της εφημερίδας DIE ZEIT, επιχειρώντας να δώσει μία απάντηση στο ερώτημα: «Θα πετύχει η συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς;». Η συμφωνία δεν έχει μόνο ανθρωπιστική σημασία, ξεκαθαρίζει ο συντάκτης, αν και η συγκεκριμένη πτυχή είναι εκείνη που βρίσκεται στο προσκήνιο, επισημαίνοντας πως είναι και μία «καθοριστική πολιτικά εξέλιξη τόσο για τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στο Ισραήλ, όσο και ενδεχομένως για την έκβαση του πολέμου κατά της Χαμάς». Επιπλέον, με μία νότα αισιοδοξίας συμπληρώνει πως «η συμφωνία σηματοδοτεί κάποιας μορφής ευελιξία στη διεξαγωγή του πολέμου, την προθυμία συμβιβασμού, την αναγνώριση μιας πολιτικής λογικής παράλληλα με τις απαιτήσεις που θέτει μία ξεκάθαρη στρατιωτική λογική».

«Η συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων είναι μία ανάσα – τίποτε παραπάνω» γράφει στον αντίποδα το SPIEGEL, τονίζοντας ωστόσο ότι μία βιώσιμη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς φαίνεται μάλλον απίθανο να επιτευχθεί: «Πολλά είναι αυτά που συνηγορούν στο ό,τι οι μάχες θα συνεχιστούν αμείωτες και μετά το σύντομο διάλειμμα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα taz ωστόσο, η κατάπαυση του πυρός ενδέχεται να προσφέρει και στη Χαμάς «μια προσωρινή ανακούφιση», καθώς θα μπορεί να ανασυνταχθεί. Βέβαια, όπως παρατηρεί ο συντάκτης «είναι μάλλον απίθανο να καταφέρει να ξαναχτίσει μέσα σε τέσσερις ημέρες όλα αυτά που ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε μέσα σε σχεδόν επτά εβδομάδες, με χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές. Ωστόσο, αν η εκεχειρία παραταθεί και η Χαμάς απελευθερώσει σταδιακά περισσότερους ομήρους (σίγουρα όχι όλους), τίθεται το ερώτημα: Πότε θα συνεχίσει τον πόλεμο το Ισραήλ, όπως έχει ανακοινώσει;» Σε κάθε περίπτωση «η κατάπαυση του πυρός είναι μια ένδειξη ότι ο πήχης, να καταστραφεί η Χαμάς, έχει τοποθετηθεί πολύ ψηλά και μάλλον δεν είναι εφικτός. Αν υπάρχουν δύο στόχοι και ο ένας από αυτούς δεν είναι ξεκάθαρος, έως και μη ρεαλιστικός, τότε είναι καλό να υπάρχει τουλάχιστον πρόοδος στην επίτευξη του άλλου», καταλήγει.

Ελλάδα: Πώς ο τουρισμός μπορεί να καταπολεμήσει την ανεργία

«Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, μείωση του χρέους: Η Ελλάδα, πρώην προβληματικό παιδί της ΕΕ, αφήνει πίσω της την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010. Η οικονομία οδηγείται κυρίως από τις επενδύσεις και τον τουρισμό», γράφει στο δημοσιογραφικό δίκτυο Redaktionsnetzwerk Deutschland ο Γερμανός ανταποκριτής Γκερντ Χέλερ, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις φετινές ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Τράπεζα της Ελλάδας. «Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου 1/5 του ελληνικού ΑΕΠ, αποτελώντας σημαντικό παράγοντα στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών. Ο τουρισμός έχει επίσης σημαντικό ρόλο στον τομέα της απασχόλησης: στον κλάδο βρίσκεται περίπου μία από τις πέντε θέσεις εργασίας. Η αύξηση του τουρισμού συμβάλλει έτσι και στη μείωση της ανεργίας».

Πηγή: DW - Χρύσα Βαχτσεβάνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.