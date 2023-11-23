Ο διευθυντής του Νοσοκομείου Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας συνελήφθη και μεταφέρθηκε για ανάκριση από την ISA μετά από στοιχεία που έδειχναν ότι το Νοσοκομείο, υπό την άμεση διαχείριση του, χρησίμευε ως κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς επιβεβαίωσαν πριν από λίγο Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) η υπρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ - ISA).

"Το τρομοκρατικό δίκτυο των τούνελ της Χαμάς που βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο εκμεταλλευόταν επίσης την ηλεκτρική ενέργεια και τους πόρους που λαμβάνονταν από το νοσοκομείο. Επιπλέον, η Χαμάς αποθήκευε πολλά όπλα μέσα στο νοσοκομείο και στους χώρους του νοσοκομείου" σημειώνεται στην ανακοίνωσ.

Επιπλέον, μετά τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, τρομοκράτες της Χαμάς αναζήτησαν καταφύγιο μέσα στο νοσοκομείο, μερικοί από αυτούς έπαιρναν μαζί τους ομήρους από το Ισραήλ αναφέρουν οι IDF.

Yes, we have discovered yet another Hamas tunnel, however this time beneath a civilian house near Shifa Hospital. pic.twitter.com/PbDEZQgU8R — Israel Defense Forces (@IDF) November 23, 2023

"Στο νοσοκομείο, υπό τη διαχείρισή του, υπήρχε εκτεταμένη τρομοκρατική δράση της Χαμάς. Τα ευρήματα της συμμετοχής του σε τρομοκρατική δραστηριότητα θα καθορίσουν εάν θα υποβληθεί σε περαιτέρω ανάκριση από την ISA" σημειώνεται στην ανακοίνωση.

"Τώρα, η αδιαμφισβήτητη αλήθεια της εκμετάλλευσης των νοσοκομείων στη Γάζα από τη Χαμάς εμφανίζεται πλήρως στον κόσμο" σχολίασε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι.



"Έχουμε ένα σημαντικό ερώτημα να θέσουμε στη διεθνή κοινότητα: τι θα κάνετε για να εμποδίσετε τα νοσοκομεία της Γάζας να μετατραπούν σε βάσεις τρομοκρατίας στο μέλλον; Θα καταδικάσετε τη Χαμάς; Ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε; Θα μείνετε σιωπηλοί; Θέλω να καταστήσω σαφές ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς. Δεν είμαστε σε πόλεμο με τον λαό της Γάζας" πρόσθεσε ο αντιναύαρχος Χαγκάρι.

