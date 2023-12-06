Η δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία αρχίζει να παρουσιάζει ρωγμές - Σίγουρος για τη νίκη της χώρας του ο Ζελένσκι

«Ο φόβος της εγκατάλειψης»: η Ουκρανία, η αντεπίθεση της οποίας κατά των ρωσικών δυνάμεων δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα, βρίσκεται σε σημείο καμπής καθώς η αμερικανική βοήθεια τίθεται σε αμφισβήτηση και η ευρωπαϊκή ενότητα κλονίζεται ενώ πλησιάζει η ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής της επόμενης εβδομάδας.

Σε μία ένδειξη της ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας που επικρατεί, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επρόκειτο να πάρει τον λόγο εικονικά ενώπιον του αμερικανικού Κονγκρέσου σε μία προσπάθεια απεμπλοκής του νέου κρίσιμου για την Ουκρανία χρηματικού πακέτου. Η παρέμβασή του ματαιώθηκε τελικά την τελευταία στιγμή χωρίς να υπάρξουν εξηγήσεις.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί αύριο στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, που θέλει να θέσει εμπόδια στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς την Ουκρανία.

Ο Ορμπάν ζητά την αναβολή δύο κρίσιμων αποφάσεων για την Ουκρανία που θα τεθούν για ψήφιση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης: η μία αφορά την οικονομική βοήθεια ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, η άλλη την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων Κιέβου-Βρυξελλών.

Η μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση που ξεκίνησε τον Ιούνιο απέτυχε τελικά να απελευθερώσει κατεχόμενα από την Ρωσία εδάφη στην ανατολική και την νότια Ουκρανία, θέτοντας ερωτήματα για την συνέχιση της μαζικής δυτικής στρατιωτικής βοήθειας.

Και, αν και έχει σημειωθεί πρόοδος στην Μαύρη Θάλασσα επιτρέποντας στο Κίεβο την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, η στρατιωτική κατάσταση στα χερσαία μέτωπα φαίνεται πλέον παγωμένη, χωρίς την προοπτική βραχυπρόθεσμης λύσης σε τακτικό επίπεδο. Ωστόσο, το Κίεβο διαβεβαιώνει ότι μπορεί να νικήσει αν συνεχισθεί η δυτική στρατιωτική βοήθεια.

«Ολα ή τίποτε»;

Ομως, ακόμη και αν συνεχισθεί η μαζική δυτική βοήθεια, η Ουκρανία έχει έλλειψη στρατιωτικού προσωπικού, εκεί που η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, δηλώνει ευρωπαίος στρατιωτικός αξιωματούχος στο ΝΑΤΟ διαπιστώνοντας ότι «στους κύκλους εκπαίδευσης (που έχει θέσει στην διάθεση των ουκρανών στρατιωτών το ΝΑΤΟ), πλέον παρουσιάζονται άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, με λιγότερη κατάρτιση».

«Τώρα πρέπει να διαχειρισθούμε τον Ζελένσκι, να τον κάνουμε να αλλάξει την κάπως "όλα ή τίποτε" στάση του. Κανείς δεν το λέει επισήμως, αλλά πιστεύω ότι αυτό προετοιμάζεται», σχολιάζει η νατοϊκή στρατιωτική πηγή.

Γαλλική διπλωματική πηγή προσπαθεί να αμβλύνει αυτά τα σχόλια επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία έχει αυτήν την στιγμή «πολύ χαμηλό βαθμό κινητοποίησης» και ότι από την πλευρά της Ρωσίας «οι στατιστικές είναι στημένες».

Είναι βέβαιο ότι το ηθικό των Ουκρανών δεν είναι πλέον ακμαίο, με την κούραση του πολέμου. Αλλά στο μέτωπο ο τόνος των στρατιωτών δεν αλλάζει.

Αν και ο πόλεμος είναι πολύ δαπανηρός, «οι Ευρωπαίοι δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ την Ουκρανία, διότι γνωρίζουν ότι, αν ο Πούτιν καταλάβει την Ουκρανία, θα πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο», με κινδύνους για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, λέει η Τατιάνα Καστουέβα-Ζαν του Institut français des relations internationales (Ifri).

Η γαλλική διπλωματική πηγή τονίζει ότι όλοι οι λόγοι που οδήγησαν στην υποστήριξη προς την Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 παραμένουν σε ισχύ.

«Η υποστήριξη προς την Ουκρανία αποτελεί διακύβευμα ασφαλείας για την Ευρώπη και την Γαλλία», δήλωσε η γαλλική διπλωματική πηγή προσθέτοντας ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η ιδέα ότι η μία κρίση θα εκτοπίσει την άλλη, σε μία αναφορά στους φόβους των Ουκρανών ότι ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς θα εκτρέψει την προσοχή των Ευρωπαίων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επικίνδυνη περίοδος

Είναι φυσικό να υπάρχουν ερωτήματα σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη αυτού του πολέμου, δηλώνει γαλλική διπλωματική πηγή. «Ολος ο κόσμος καταλαβαίνει ότι βρισκόμαστε σε μία επικίνδυνη περίοδο, αλλά δεν βλέπω ηττοπάθεια στις Βρυξέλλες ή στο ΝΑΤΟ».

Για την Τατιάνα Καστουέβα-Ζαν είναι επείγον οι Ευρωπαίοι να σιωπήσουν τις παραφωνίες, όπως της Ουγγαρίας αυτήν την στιγμή που «όλα παίζουν υπέρ του στάτους κβο» στο στρατιωτικό επίπεδο και αυτό πιθανότατα μέχρι τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Ενα τέτοιο μήνυμα είναι ακόμη σημαντικότερο στο εσωτερικό της Ουκρανίας, καθώς έριδες έχουν εμφανισθεί εντός των ηγετικών ελίτ, τονίζει η διευθύντρια του Κέντρου Ρωσίας-Ευρασίας του Ifri αναφερόμενη κυρίως στην επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στον πρόεδρο Ζελένσκι και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι.

«Είναι το τέλος της ιερής ένωσης πίσω από τον Ζελένσκι ή απλώς μία παρένθεση που συνδέεται με τα προβλήματα στο μέτωπο;», αναρωτιέται.

Στο πλαίσιο αυτό, οι γάλλοι διπλωμάτες προσπαθούν να πείσουν τους εταίρους τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ατλαντική Συμμαχία ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία ώστε να σταλεί το μήνυμα στον Βλαντίμιρ Πούτιν «να μη ποντάρει στην εξάντληση της υποστήριξης» προς το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι διαβεβαιώνει τους Ουκρανούς για την νίκη που θα σημειώσει επί της Ρωσίας

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενημέρωσε σήμερα τους Ουκρανούς ότι το Κίεβο θα νικήσει τη Ρωσία και θα σημειώσει μια δίκαιη νίκη «ενάντια σε κάθε πρόβλεψη», καθώς η ζωτικής σημασίας αμερικανική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια κρέμεται από μια κλωστή.

Ο Ζελένσκι έστειλε το παραπάνω μήνυμα μέσω ενός ασυνήθιστου βίντεο νωρίς σήμερα το πρωί στο οποίο εμφανίζεται να περπατάει στους δρόμους του Κιέβου πηγαίνοντας να αποτίσει φόρο τιμής στους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί με αφορμή τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, που τιμάται στη χώρα.

«'Ηταν δύσκολα, αλλά επιμείναμε», είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος τραβούσε βίντεο τον εαυτό του με κινητό τηλέφωνο καθώς περπατούσε από το γραφείο του στην οδό Χρουσέβσκοχο προς το «τείχος της μνήμης» στο κεντρικό Κίεβο.

«Δεν είναι εύκολο τώρα, αλλά προχωράμε. Όσο δύσκολο κι αν είναι, θα φτάσουμε εκεί. Στα σύνορά μας, στον λαό μας. Στην ειρήνη μας. Δίκαιη ειρήνη. Ελεύθερη ειρήνη. Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες.»

Είπε ότι η Ουκρανία δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να απελευθερώσει τα εδάφη της που κατέχονται από τη Ρωσία.

«Αυτά είναι τα εδάφη μας. Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Υπάρχει εναλλακτική; Όχι. Εννέα χρόνια και 651 ημέρες του πολέμου είναι πίσω μας. Η νίκη είναι μπροστά. Και πώς αλλιώς; Θα μπορούσε να υπάρξει εναλλακτική; Όλοι το ξέρουμε: όχι» είπε ο Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

