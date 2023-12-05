Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα στη Χερσώνα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς των ρωσικών δυνάμεων στην πόλη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα οι Αρχές.

Περιφερειακοί εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για εγκλήματα πολέμου σε ένα από τα πλήγματα, που διενεργήθηκε γύρω στις 9.00 π.μ. και σκότωσε έναν 48χρονο άνδρα και μία γυναίκα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

«Τρομοκράτες», έγραψε ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας, Αντρίι Γέρμακ, σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram μαζί με δύο εικόνες πτωμάτων που κείτονται σε ένα πεζοδρόμιο.

Ο δήμαρχος της Χερσώνας Ρόμαν Μρότσκο δήλωσε πως δύο γιατροί τραυματίστηκαν σε ξεχωριστό πλήγμα πυροβολικού σε ιατρικό κέντρο νωρίτερα σήμερα.

Το Reuters σημειώνει πως δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή τις λεπτομέρειες είτε του ενός είτε του άλλου συμβάντος.

Ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν συχνά στη Χερσώνα αφότου αποχώρησαν από την περιφερειακή πρωτεύουσα, στο τέλος του περασμένου έτους, στην απέναντι πλευρά του ποταμού Δνείπερου.

Πηγή: skai.gr

