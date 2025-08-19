Ανακούφιση στην Ευρώπη: Ο Τραμπ δεν διακινδύνευσε τη συνοχή της διατλαντικής συμμαχίας στις συναντήσεις της Ουάσινγκτον

Η συνάντηση στην Ουάσινγκτον για την Ουκρανία ήταν ένα πετυχημένο τεστ και για τη διατλαντική συμμαχία, σημειώνει σε άρθρο του το Politico.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έφτασαν στην Ουάσινγκτον με τον φόβο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ευθυγραμμιζόταν ξανά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα πίεζε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην κατεύθυνση ενός άδικου και επικίνδυνου συμβιβασμού.

Έχοντας αυτή την υποψία, ο Κιρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς ακύρωσαν ό,τι είχαν στο πρόγραμμά τους και μετέβησαν αεροπορικώς στην Ουάσινγκτον για να σχηματίσουν μια «ασπίδα» γύρω από τον Ζελένσκι, θέλοντας να τον προστατεύσουν από την επανάληψη μιας εκρηκτικής συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο Φεβρουάριο.

Αυτή τη φορά όμως, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

Ο Ζελένσκι φόρεσε κοστούμι ικανοποιώντας την επιθυμία του Τραμπ για προσήλωση στους τύπους ευγενείας και παρέδωσε επιστολή από τη σύζυγό του, Ολένα, στη Μελάνια Τραμπ, στην οποία την επαινούσε για το γεγονός ότι είχε θίξει το θέμα των 20.000 απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας.

Τα στοιχεία αυτά έδωσαν έναν άλλο τόνο. Οι λέξεις μετρημένος, συγκρατημένος και διπλωματικός δεν συνδέονται συνήθως με τον Τραμπ, αλλά αυτή τη φορά επέδειξε τις τρεις αυτές ιδιότητες μπροστά στις κάμερες στη συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό ηγέτη, την ώρα που οι δημοσιογράφοι έκαναν ερωτήσεις που θα μπορούσαν να δυναμιτίσουν το κλίμα προσπαθώντας να εντοπίσουν ρήγματα ή διαφωνίες, ειδικά για το θέμα ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Όμως, κανένας από τους δύο δεν έπεσε στην παγίδα.

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ φάνηκε σχεδόν προστατευτικός απέναντι στον Ζελένσκι.

Όταν ρωτήθηκε για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τις εγγυήσεις ασφάλειας, ο Τραμπ απάντησε κατηγορηματικά ότι δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ακόμα, τονίζοντας ότι αυτό είναι θέμα προς συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι σίγουρα παρακολουθούσαν με αγωνία. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν νεύματα και ο Ζελένσκι απέφυγε προσεκτικά να πιέσει δημόσια για ένταξη στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους δημοσιογράφους.

Ανατροπή στο μέτωπο της ασφάλειας

Και γιατί να το κάνει; Είχε μόλις ακούσει τον Τραμπ να προσφέρει αυτό που πολλοί παρατηρητές βλέπουν ως ορόσημο: μια σοβαρή δημόσια πρόταση για εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

«Θα υπάρξει πολλή βοήθεια σε θέματα ασφάλειας. Θα υπάρξει πολλή βοήθεια. Θα είναι καλή» δήλωσε ο Τραμπ και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν στην Ουκρανία «πολύ καλή εγγύηση ασφάλειας» σε περίπτωση που κάποιος δεν το είχε ακούσει την πρώτη φορά.

Είπε ακόμη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουν μόνες: «Οι ευρωπαϊκές χώρες θα επωμιστούν μεγάλο μέρος του βάρους. Θα τους βοηθήσουμε και θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια» είπε.

Οι Ευρωπαίοι χαιρέτησαν αυτή τη δημόσια δέσμευση των ΗΠΑ για συμμετοχή σε μια συμφωνία τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία ως μια «σημαντική πρόοδο».

Φυσικά, όλα αυτά παραμένουν αόριστα, και φαίνεται απίθανο οι ΗΠΑ να θέλουν να στείλουν στρατό ή όπλα. Ωστόσο, η συζήτηση στρέφεται πλέον σε μηχανισμούς ασφαλείας, αναγνώριση, πληροφορίες και μεγάλες εξοπλιστικές συμφωνίες.

Ό,τι κι αν σχεδιάζει τώρα ο Τραμπ, φαίνεται πιο σοβαρό από τις παλαιότερες ασαφείς δηλώσεις του, ότι δηλαδή ο Πούτιν απλώς θα τηρήσει μια συμφωνία ή δεν θα επιτεθεί επειδή οι ΗΠΑ έχουν συμφέροντα στα ορυκτά της Ουκρανίας.

Ανησυχία στο Κρεμλίνο

Αυτή η πιο σοβαρή προσέγγιση στις εγγυήσεις ασφάλειας προκαλεί ανησυχία στη Μόσχα, η οποία επαναλαμβάνει τις γνωστές απαιτήσεις περί μη συμμετοχής δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Τραμπ «την καλύτερη μέχρι σήμερα», καθώς εισερχόταν στην ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου για να συναντήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Από τότε που ο Τραμπ επανεξελέγη πρόεδρος, τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Ρώσοι προσπαθούν να μην προκαλέσουν την οργή του και να εμφανίσουν ο ένας τον άλλον ως το εμπόδιο στην ειρήνη. Ο Τραμπ δεν έχασε χρόνο και επικοινώνησε με τον Πούτιν για να του δώσει να καταλάβει πως πλέον η πίεση είναι πάνω του όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Απευθείας τηλεφώνημα με Πούτιν

Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κίνηση, ο Τραμπ διέκοψε τη συνομιλία του με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να μιλήσει με τον Πούτιν για περίπου 40 λεπτά. Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε στο CNN ότι η απόφαση για το τηλεφώνημα έγινε σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους ηγέτες και ότι ο Τραμπ «δοκίμαζε» την ιδέα μιας διμερούς συνάντησης Ζελένσκι-Πούτιν.

Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή και εξέφρασε την υποστήριξή του για τη συνέχιση των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Τραμπ, μάλιστα, επιδιώκει να προχωρήσει τη διαδικασία με μια διμερή συνάντηση με τον Πούτιν, και στη συνέχεια με μια τριμερή με τη συμμετοχή του ίδιου. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και πριν από το τέλος του μήνα, αλλά υπάρχουν σημάδια ότι η Ρωσία μπορεί να προσπαθήσει να βάλει εμπόδια.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι δεν θα αποδεχτεί την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης από χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα είχε «απρόβλεπτες συνέπειες».

Η Μόσχα δεν φαίνεται να πιστεύει ότι ο Τραμπ έχει απορρίψει μια τέτοια ιδέα.

Είναι σχεδόν σίγουρο ότι το Κρεμλίνο δυσαρεστήθηκε και όταν άκουσε τον Τραμπ να επαναλαμβάνει τη θέση του Ζελένσκι ότι η αφετηρία για οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για το εδαφικό θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες γραμμές του μετώπου - και όχι πέρα από αυτές. Ο Πούτιν πιέζει για μια διευθέτηση που θα του παραχωρεί τη ζώνη που δεν κατάφερε να καταλάβει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, σημείο που θα του έδινε το εφαλτήριο για περαιτέρω επιθέσεις στο εσωτερικό της χώρας, όμως ο Τραμπ δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό.

«Πρέπει επίσης να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα γραμμή του μετώπου. Δηλαδή τη ζώνη πολέμου, τις γραμμές μάχης όπως είναι σήμερα – αρκετά ξεκάθαρες, και στην πραγματικότητα, πολύ λυπηρές να τις κοιτάζει κανείς – και τις θέσεις διαπραγμάτευσης», δήλωσε ο Τραμπ.

Η ευρωπαϊκή πλευρά γνωρίζει καλά ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο. Ο Μερτς παραδέχθηκε ότι η διαδικασία θα γίνει τώρα πιο περίπλοκη. Πριν φτάσει στην Ουάσινγκτον, ο Μακρόν είχε ήδη δηλώσει ότι δεν πιστεύει πως ο Πούτιν θέλει ειρήνη και ότι το μόνο που επιδιώκει είναι η πλήρης παράδοση της Ουκρανίας.

Βρετανός αξιωματούχος αντέδρασε στη συνάντηση λέγοντας ότι «υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος για την ειρήνη».

Αλλά ο Πούτιν σίγουρα δεν θα χαμογελά τόσο αυτάρεσκα όσο στην Αλάσκα την Παρασκευή.

«Συνοψίζοντας, ήταν μια κακή ημέρα για τον Πούτιν, με τη δυτική ενότητα να ανανεώνεται και τις ΗΠΑ να επιστρέφουν στο πλευρό των συμμάχων» πρόσθεσε ο Βρετανός αξιωματούχος.

Πριν από αυτή τη συνάντηση, κανείς δεν το θεωρούσε δεδομένο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.