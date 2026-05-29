Μετατίθεται στις 30 Οκτωβρίου 2026 η προθεσμία για την επισκόπηση και επικαιροποίηση από τις επιχειρήσεις, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αντί της Δευτέρας 1ης Ιουνίου που έληγε κανονικά.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «η μετάθεση της ημερομηνίας διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών-Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ (έκδοση 2025), οι οποίοι αποδόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτόματης αντιστοίχισης σύμφωνα με το επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων».

Για ποιους ισχύει

Η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1118/2026) προβλέπει ότι οι σχετικές δηλώσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως την 30/10/2026 χωρίς την επιβολή προστίμου, υπό την προϋπόθεση όμως -όπως τονίζεται- ότι δεν έχει προηγηθεί δήλωση μεταβολής ΚΑΔ για την έδρα ή υποκατάστημα μετά την 1/3/2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myaade, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο my1521 Κέντρο Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.

• Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Μεταβολή ΚΑΔ & Καθεστώτος ΦΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

