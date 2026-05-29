Μια ακόμη πρωτοποριακή δράση, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών, ξεκινά στο Νοσοκομείο Μεταξά, μέσα από τη σημαντική δωρεά της Nova και της Nova ICT, οι οποίες προσέφεραν 20 tablets καθώς και δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα EON της Nova, για δύο χρόνια.

,Το νέο πρόγραμμα, με τίτλο «Παρέα με Εικόνες», θα εφαρμοστεί στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Νοσοκομείου Μεταξά και έχει ως στόχο να κάνει πιο ευχάριστη, πιο ανθρώπινη και πιο «ανάλαφρη» τη δύσκολη διαδικασία της χημειοθεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους, οι ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα tablets για:

προβολή ταινιών, σειρών και αθλητικού περιεχομένου

πρόσβαση στο διαδίκτυο,

ψυχαγωγία και χαλάρωση.

Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο Μεταξά διαθέτει αναβαθμισμένο δίκτυο Wi-Fi, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και υψηλής ποιότητας σύνδεση τόσο για streaming όσο και για ελεύθερη πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται ως φυσική συνέχεια του ιδιαίτερα επιτυχημένου προγράμματος «Παρέα με Ουρά», με τους σκύλους θεραπείας Ντύλαν και Βαγγέλη, το οποίο έχει ήδη αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς και προσωπικό, προσφέροντας στιγμές χαράς, ανακούφισης και συναισθηματικής στήριξης.

Με το πρόγραμμα «Παρέα με Εικόνες», το Νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις και πρωτοβουλίες που μετατρέπουν τη νοσηλεία σε μία πιο ανθρώπινη εμπειρία, αποδεικνύοντας πως η φροντίδα δεν περιορίζεται μόνο στην ιατρική πράξη, αλλά επεκτείνεται και στην ψυχολογία, την αξιοπρέπεια, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των ογκολογικών ασθενών.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε: «Στο Νοσοκομείο Μεταξά πιστεύουμε ότι η ασθένεια του καρκίνου δεν αντιμετωπίζεται μόνο με φάρμακα και σύγχρονες θεραπείες, αλλά και με αξιοπρέπεια, ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και ανθρώπινες στιγμές. Μέσα από το πρόγραμμα “Παρέα με Εικόνες”, θέλουμε οι ασθενείς μας να νιώθουν ότι ο χρόνος της θεραπείας γίνεται λίγο πιο εύκολος, λίγο πιο ευχάριστος και λιγότερο μοναχικός. Ευχαριστούμε θερμά τις εταιρείες Nova και Nova ICT για αυτή τη σημαντική προσφορά κοινωνικής ευθύνης, που αποδεικνύει έμπρακτα πως η τεχνολογία μπορεί να γίνει εργαλείο φροντίδας και ανθρωπιάς. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε ένα νοσοκομείο πιο σύγχρονο, πιο ανθρώπινο και πιο ανοιχτό σε καινοτόμες δράσεις, που βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία των ασθενών.»



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.