Την 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα επισκέφθηκε ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, επισκέφθηκε, σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, την 115 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Σούδας, όπου τον υποδέχθηκαν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο διοικητής της μονάδας, ταξίαρχος (Ι) Αθανάσιος Παπαμανώλης.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για το έργο και την αποστολή της μονάδας και περιηγήθηκε στους χώρους της, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό.

Επίσης, παρακολούθησε αεροπορική επίδειξη από την ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.