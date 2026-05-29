Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία για κείμενο που θα επεκτείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες και θα αποτελέσει τη βάση για τις τελικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο διαπραγματευτών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι για να οριστικοποιηθεί απαιτείται έγκριση τόσο από την ιρανική πλευρά όσο και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, η συμφωνία επετεύχθη μέσω του Πακιστάν, έπειτα από πολυήμερες διεργασίες σε πολλά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η παράταση της εκεχειρίας, η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η μη επιβολή διοδίων, η απομάκρυνση ναρκών εντός 30 ημερών, η σταδιακή άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και η αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Τεχεράνης.

Το βασικό ζήτημα των επόμενων 60 ημερών θα είναι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται, το Ιράν διαθέτει 440,9 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε επίπεδο 60%, ενώ για την κατασκευή πυρηνικού όπλου απαιτείται εμπλουτισμός στο 90%. Η Τεχεράνη δεν έχει δεσμευτεί για παύση του προγράμματος, ωστόσο Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι στόχος του είναι η παραγωγή ενέργειας.

Στο πεδίο, η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη. Σύμφωνα με το Fars, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους από τη νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, χωρίς να έχει καταστεί άμεσα σαφής ο προορισμός τους. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν επίσης ανταλλαγή πυρών στην περιοχή του Ορμούζ και πληροφορίες για αναχαίτιση «εχθρικού αεροσκάφους» πάνω από τη νότια επαρχία Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν. Ισχυρισμό που ο αμερικανικός στρατός διέψευσε.

Την ίδια ώρα, τα μέτωπα σε Λίβανο και Γάζα παραμένουν ανοιχτά. Στον Λίβανο, το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα και τις χερσαίες επιχειρήσεις, ενώ στη Γάζα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δώσει εντολή στον στρατό να επεκτείνει τον έλεγχό του τουλάχιστον στο 70% του θύλακα.

Διεθνή ΜΜΕ εμφανίζουν επίσης τον Νετανιάχου να πιέζει τον Τραμπ να απορρίψει τη συμφωνία.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις των προηγούμενων ωρών στη Μέση Ανατολή



Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.