FT: Το Κιεβο θα αγοράσει από τις ΗΠΑ όπλα αξίας $100 δισ. με αντάλλαγμα τις εγγυήσεις ασφαλείας

Η Ουκρανία υπόσχεται να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, σε μια προσπάθεια να λάβει αμερικανικές εγγυήσεις για την ασφάλειά της μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που είδαν οι Financial Times.

Σύμφωνα με την ουκρανική πρόταση, το Κίεβο και η Ουάσινγκτον θα συνάψουν επίσης μια συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών με ουκρανικές εταιρείες που έχουν πρωτοπορήσει στην τεχνολογία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022. Το Κίεβο μοιράστηκε τις προτάσεις για νέες συμφωνίες ασφαλείας με τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν μεταδοθεί προηγουμένως, σε έναν κατάλογο σημείων συζήτησης με τους Ευρωπαίους συμμάχους πριν από τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τέσσερις πηγές των FT.

Το εν λόγω έγγραφο δεν αναφέρει ποια όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία στο πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά το Κίεβο έχει εκφράσει σαφώς την επιθυμία του να αγοράσει τουλάχιστον 10 αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot για την προστασία των πόλεων και των κρίσιμων υποδομών, μαζί με περαιτέρω πυραύλους και εξοπλισμό.

Το έγγραφο δεν διευκρινίζει τι μέρος της συμφωνίας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα είναισε προμήθεια ή επένδυση. Η πρόταση της Ουκρανίας έχει ως στόχο να ικανοποιήσει την επιθυμία του Τραμπ να ωφεληθεί η αμερικανική βιομηχανία.

Υπενθυμίζεται ότι ερωτηθείς τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο σχετικά με την περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε: «Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα».

Το έγγραφο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία σκοπεύει να κάνει μια αντιπρόταση στις ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ φάνηκε να ευθυγραμμίζεται με τη θέση της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα. Ακόμη, επαναλαμβάνεται η έκκληση της Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός, την οποία είχε υποστηρίξει ο Τραμπ, αλλά στη συνέχεια την εγκατέλειψε μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν υπέρ της επιδίωξης μιας συνολικής ειρηνευτικής διευθέτησης. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε στον Τραμπ τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια του δημόσιου μέρους της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον ότι η Ευρώπη θα ήθελε τη βοήθεια του Αμερικανού προέδρου για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός πριν από οποιαδήποτε επόμενα βήματα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Ουκρανία δεν θα δεχθεί καμία συμφωνία που να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία και επιμένει στην κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα προς μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κίεβο απορρίπτει επίσης την πρόταση που έκανε ο Πούτιν στον Τραμπ στην Αλάσκα να παγώσει το υπόλοιπο μέτωπο εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τις εν μέρει κατεχόμενες ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε «προϋποθέσεις για μια περαιτέρω και ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο» και θα επέτρεπε στον Πούτιν να «επιτύχει τους στόχους της επίθεσης με άλλα μέσα», αναφέρεται ακόμη στο έγγραφο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες.

