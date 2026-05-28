Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ξεκάθαρο μονοπάτι για το πότε η Εφορία προχωρά σε κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και σε ποιες περιπτώσεις φτάνει ως και τους πλειστηριασμούς, καθορίζει σχετικό εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ. Σε μια περίοδο που έχουν ενταθεί τα αναγκαστικά μέτρα σε βάρος όσων έχουν χρέη προς το Δημόσιο -δεδομένου ότι αυτά διογκώνονται μήνα με τον μήνα- αν μη τι άλλο καθίσταται σαφές πως ο πλειστηριασμός ακινήτων συνιστά έσχατο μέτρο για τις φορολογικές αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει πρώτα να έχουν εξαντλήσει όλες τις άλλες τους επιλογές για την είσπραξη χρεών προς το Δημόσιο, οι οποίες περιλαμβάνουν από τηλεφωνικές ενημερώσεις και ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικά μηνύματα ως και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Ποια μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης χρησιμοποιεί η Εφορία ανάλογα με το χρέος

Βάσει της διαδικασίας που περιγράφει ο Οδηγός της ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό, προηγούνται άλλες ενέργειες, ενώ ανάλογα με το ύψος της οφειλής εφαρμόζονται και διαφορετικά αναγκαστικά μέτρα.

Συγκεκριμένα:

Για χρέη έως 50 ευρώ δεν λαμβάνονται μέτρα, αλλά συμψηφίζονται με τυχόν επιστροφές φόρου.

Για χρέη 50 - 500 ευρώ ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια κ.λπ).

Για χρέη άνω των 500 ευρώ προβλέπονται κατασχέσεις κινητών και ακινήτων.

Για χρέη άνω των 100.000 ευρώ ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, εφόσον δεν ανταποκριθεί στην ειδοποίηση της εφορίας εντός τεσσάρων μηνών.

Για χρέη άνω των 150.000 ευρώ δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των οφειλετών στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Για χρέη άνω των 200.000 ευρώ οι οφειλέτες παραπέμπονται και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Πότε ενεργοποιείται πλειστηριασμός για χρέη στο Δημόσιο

Για τους πλειστηριασμούς ακινήτων ο Οδηγός της ΑΑΔΕ διευκρινίζει, τα ακόλουθα:

Οι εισπρακτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία του ακινήτου, όπως την εικόνα του στο Κτηματολόγιο, τα πολεοδομικά στοιχεία κ.λπ. και επιδίδεται στον οφειλέτη η έκθεση κατάσχεσης.

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

Η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό, αλλά αυτός έπεται σε επόμενο στάδιο, αν δεν συμμορφωθεί ο οφειλέτης.

Εφόσον, ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας, υποχρεούται, μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.

Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.



Πώς επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης πλειστηριασμού

Από το 2018 και μετά οι αναγκαστικοί πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ) και μέσω του διαδικτυακού τόπου www.eauction.gr.

Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του, ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή, μετά την μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι τότε η κυριότητα παραμένει στον κύριο του ακινήτου.

Η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο είναι δυνατή, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

Η εκτέλεση της επιβληθείσας ποινής αναστέλλεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, μέχρι την εξόφληση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση.

Η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή μπορεί να κρίνει ατιμώρητη την πράξη της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

Πότε το ακίνητο περνά στα χέρια του Δημοσίου

Εάν δεν εμφανιστούν πλειοδότες σε διαδικασία πλειστηριασμού που επισπεύδει η Φορολογική Διοίκηση, το ακίνητο που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στο Δημόσιο, χωρίς αίτησή του, στην τιμή της πρώτης προσφοράς.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ με απόφασή του, που εκδίδεται εντός 30 ημερών, μπορεί να εγκρίνει ή να μην εγκρίνει την κατακύρωση, αλλά εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η κατακύρωση θεωρείται ότι δεν έχει εγκριθεί.

Η αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου με τιμή πρώτης προσφοράς άνω των 50.000 ευρώ, εφόσον δεν εμφανιστούν πλειοδότες και αφού περάσει άπρακτη η προθεσμία 30 ημερών, συγκροτεί φάκελο με απαραίτητα δικαιολογητικά συνοδευόμενο από εισήγηση του προϊσταμένου της σχετικά με την έγκριση ή μη της κατακύρωσης του ακινήτου στο ελληνικό δημόσιο.

Με ποιο τρόπο προστατεύεται η α’ κατοικία

Όσον αφορά στην κύρια κατοικία των οφειλετών του δημοσίου, δεν κατάσχεται και δεν εκπλειστηριάζεται, υπό προϋποθέσεις εφόσον η αντικειμενική της αξία είναι κοντά στα όρια της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Το όριο είναι 200.000 ευρώ για τον άγαμο, 250.000 για το ζευγάρι και 275.000 για τον έγγαμο ΑμΕΑ.

Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.

Εφόσον η αντικειμενική αξία της κατοικίας είναι κάτω από τα συγκεκριμένα όρια, τότε η Εφορία δεν προχωρεί στον πλειστηριασμό της.

Αναλυτικά τα όρια απαλλαγής από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων είναι τα ακόλουθα:

Άγαμος: 200.000 ευρώ

Έγγαμος: 250.000 ευρώ

Έγγαμος: ΑΜΕΑ 275.000

Έγγαμος με ένα παιδί: 275.000

Έγγαμος με δύο παιδιά: 300.000 ευρώ

Έγγαμος με τρία παιδιά: 330.000 ευρώ

Έγγαμος με τέσσερα παιδιά: 360.000 ευρώ.



Πηγή: skai.gr

