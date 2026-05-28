Σημαντική διπλωματική πρόοδος καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, που αναμετέδωσε και το Reuters, ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση της εκεχειρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να εκκρεμεί.

Η υπογραφή του μνημονίου θα αποτελούσε τη σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη από την έναρξη του πολέμου, ωστόσο μια οριστική συμφωνία που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα θα χρειαστεί περαιτέρω εντατικές διαπραγματεύσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί ήδη από την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να εξασφαλίσουν την έγκριση της ανώτατης ηγεσίας τους.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ιρανοί επανήλθαν αργότερα δηλώνοντας ότι είχαν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, όμως εκείνος δεν έδωσε άμεσα το «πράσινο φως». «Ο πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του είχαν θεωρήσει και σε προηγούμενα στάδια του πολέμου ότι βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, χωρίς όμως να υπάρξει τελικά αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το 60ήμερο μνημόνιο κατανόησης θα προβλέπει ότι η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ θα είναι «ανεμπόδιστη», χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, ενώ το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το πέρασμα εντός 30 ημερών.

Παράλληλα, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί σταδιακά, ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει επίσης δέσμευση της Τεχεράνης ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Οι πρώτες διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια του 60ήμερου διαστήματος θα επικεντρωθούν στη διαχείριση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και στο ζήτημα του εμπλουτισμού.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ενώ στο μνημόνιο θα περιλαμβάνεται και μηχανισμός για τη διευκόλυνση της αποστολής αγαθών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ιράν.

Ιράν: Η μόνη μας ανησυχία είναι η απρόβλεπτη στάση του Τραμπ

Ο Φανταχοσεΐν Μαλεκί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε την Πέμπτη στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει σημειωθεί «καλή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι «οι περισσότερες προτάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν γίνει αποδεκτές».

Το μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας πρόσθεσε: «Οι διαπραγματεύσεις έχουν σημειώσει σημαντική ποσοτική και ποιοτική πρόοδο και απομένουν ορισμένες επιφυλάξεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι οποίες πρέπει να ικανοποιηθούν από τους Αμερικανούς.»

Ο Μαλεκί, αναφερόμενος στα πλήγματα κατά πλοίων της Ισλαμικής Δημοκρατίας τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε: «Η μόνη μας ανησυχία είναι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ και η αθέτηση των δεσμεύσεών του.»

Συνέχισε λέγοντας: «Το ταξίδι του Γκαλιμπάφ στο Κατάρ αφορούσε το θέμα των δεσμευμένων χρημάτων και τον τρόπο καταβολής τους, και είχε θετικό αποτέλεσμα για την Ισλαμική Δημοκρατία.»

