Ουκρανία: Συνεδριάσεις της «Συμμαχίας των Προθύμων» και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Εντατικές διπλωματικές ζυμώσεις για την Ουκρανία διεξάγονται την Τρίτη στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής της Ουάσινγκτον, καθώς θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» και κατόπιν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της αποτίμησης της Συνόδου και της σύμπηξης ενιαίας ευρωπαϊκής γραμμής.



Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν σε τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» των δεκάδων συμμάχων της Ουκρανίας που έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν τον αγώνα της κατά της Ρωσίας.

Η συνάντηση του συνασπισμού θα «συνεχίσει τη χθεσινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον και θα συνεχίσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

Ο Μακρόν και άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχουν αργότερα σε μια τηλεδιάσκεψη που θα φιλοξενήσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει και στις δύο διασκέψεις.

Ακολουθούν οι αναμενόμενες ώρες των σημερινών συνεδριάσεων: '

Σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην οποία συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

στην οποία συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης 1:15 μ.μ Τηλεδιάσκεψη «Συμμαχίας ων Προθύμων»

Τηλεδιάσκεψη «Συμμαχίας ων Προθύμων» 2:00 μ.μ Τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Πηγή: skai.gr

