Το «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ παρουσιάστηκε σε μέλη του κινηματογραφικού τύπου ενόψει της κυκλοφορίας του στις 12 Ιουνίου, και οι πρώτες αντιδράσεις αποκαλούν τη sci-fi ταινία με θέμα τα UFO «την καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ εδώ και 20 χρόνια», με υψηλά εύσημα για την πρωταγωνίστρια Έμιλι Μπλαντ.

Ο ανώτερος συντάκτης ψυχαγωγίας του Gizmodo, Ζερμέν Λουσιέ, κατέφυγε στο X για να μοιραστεί την αντίδρασή του, γράφοντας: «Λάτρεψα το "Disclosure Day". Μια πυκνή διαδρομή σαν ρόλερ κόστερ που συνδυάζει ταινία καταδίωξης, ερωτική ιστορία και μυστήριο, όλα τυλιγμένα σε ένα sci-fi δέος. Είναι η καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ εδώ και 20 χρόνια, γεμάτη με όλη τη μαγεία που κάνει τις ταινίες του τόσο ξεχωριστές, συν έναν χαρακτήρα/ερμηνεία ορόσημο από την Έμιλι Μπλαντ».

Ο αρχισυντάκτης του Collider, Στίβεν Γουάιντραουμπ, συμφώνησε με τις απόψεις του Λουσιέ, λέγοντας: «Χωρίς να αποτελεί έκπληξη για απολύτως κανέναν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ πέτυχε ακόμα ένα τεράστιο "home run" με το "Disclosure Day". Θα μπορούσα να μιλάω ασταμάτητα για όσα λάτρεψα, αλλά ήμουν αρκετά τυχερός να δω την ταινία χωρίς να γνωρίζω σχεδόν τίποτα, και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να κάνετε το ίδιο. Σταματήστε να βλέπετε τα τρέιλερ. Το μόνο πράγμα που θα πω: η Έμιλι Μπλαντ είναι απίστευτη. Ξέρω ότι οι μεγάλες καλοκαιρινές ταινίες συνήθως δεν περιλαμβάνουν το είδος των ερμηνειών που τραβούν την προσοχή στην περίοδο των βραβείων, αλλά μόλις ο κόσμος δει τι κάνει σε αυτήν...».

Ο κινηματογραφικός συντάκτης Μπιλ Μπρία στάθηκε επίσης στα «συναρπαστικά κάδρα της ταινίας, στο σενάριο του Ντέιβιντ Κεπ που θυμίζει "X-FILES-συναντά-τη-Βίβλο" και αποτελεί ένα μεγάλο ριψοκίνδυνο εγχείρημα, στην πιο ολοκληρωμένη ερμηνεία της Έμιλι Μπλαντ και στο καλύτερο σάουντρακ του Τζον Γουίλιαμς εδώ και χρόνια», χαρακτηρίζοντας την ταινία «καθηλωτικό, συγκινητικό υλικό».

Η Τέσα Σμιθ, συντάκτρια κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Rotten Tomatoes, λέει ότι «δάκρυσε στο τέλος». «Το "Disclosure Day" είναι ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΟ! Πραγματικά κάτι ξεχωριστό», έγραψε η Σμιθ. «Κρεμόμουν από κάθε λέξη, αιχμαλωτισμένη από την ιστορία καθώς εξελισσόταν. Η μουσική απογειώνει τέλεια κάθε μία σκηνή. Εν μέρει μυστήριο, εν μέρει Twilight Zone, κάτι εντελώς καινούργιο... ΟΥΑΟΥ».

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Αν ανακαλύπτατε ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σας το έδειχνε, σας το αποδείκνυε, θα σας φόβιζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στην... "Ημέρα Αποκάλυψης" (Disclosure Day)».

Δείτε το τελευταίο trailer:

Η Μπλαντ υποδύεται μια μετεωρολόγο τηλεοπτικού σταθμού του Κάνσας Σίτι, την οποία ξαφνικά κυριεύει μια μυστηριώδης εξωγήινη δύναμη ενώ μαγνητοσκοπεί ένα δελτίο καιρού ζωντανά στον αέρα. Η Μπλαντ πλαισιώνεται από τον Τζος Ο'Κόνορ, ο οποίος πρωταγωνιστεί ως ένας άνθρωπος που πιστεύει στην εξωγήινη ζωή, αποφασισμένος να αποκαλύψει την αλήθεια για τη ζωή έξω από τη Γη στον υπόλοιπο κόσμο. Οι Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιατ Ράσελ και Χένρι Λόιντ-Χιουζ συμπληρώνουν το καστ.

Ο Σπίλμπεργκ ανέπτυξε την ιστορία με τον σεναριογράφο Ντέιβιντ Κεπ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν στις ταινίες «Jurassic Park», «The Lost World: Jurassic Park», «Ο Πόλεμος των Κόσμων» και «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου».

Το «Disclosure Day» αποτελεί την 37η ταινία που σκηνοθετεί ο Σπίλμπεργκ. Η φιλμογραφία του δημιουργού είναι γεμάτη με υψηλού προφίλ sci-fi τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών «Jurassic Park» και «Ο Πόλεμος των Κόσμων», επιπλέον των «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου», «Ε.Τ. ο Εξωγήινος», «Minority Report», «A.I. Artificial Intelligence» και «Ready Player One».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.