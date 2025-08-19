Μερτς: Πούτιν και Ζελένσκι θα συναντηθούν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν εντός εβδομάδων.

Η συνάντηση αυτή, στην οποία συμφώνησε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιηθεί σε τοποθεσία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters σε συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνάντηση μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών και Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο στο τηλέφωνο και συμφώνησαν ότι θα υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ουκρανού προέδρου μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μερτς.

Ο Τραμπ θέλει να διοργανώσει και μια τριμερή συνάντηση στη συνέχεια, ώστε να αρχίσουν πραγματικά οι διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε ο Μερτς.

«Αισθάνομαι ότι αυτές είναι αποφασιστικές ημέρες για την Ουκρανία», τόνισε ακόμη ο Μερτς, προσθέτοντας ότι δεν είναι σίγουρος «αν ο Πούτιν θα έχει το θάρρος να έρθει σε μια σύνοδο κορυφής με τον Ζελένσκι παρόντα».

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι γίνονται προετοιμασίες για διμερή συνάντηση μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε πρώτη φάση και ύστερα για τριμερή σύνοδο με τη συμμετοχή του ίδιου.

Στη συνέχεια, ο Μερτς χαιρέτισε την ανακοίνωση του Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Οι προσδοκίες (της συνάντησης στον Λευκό Οίκο) όχι μόνο ανταποκρίθηκαν αλλά και ξεπεράστηκαν. Όλη η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», σημείωσε ο Μερτς και πρόσθεσε ότι «συνάντηση κορυφής μπορεί να γίνει μόνο αν σιγήσουν τα όπλα».

Πηγή: skai.gr

